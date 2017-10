Cuando tienes menos ganas de trabajar que Bob Dylan en este vídeo de 1985

¿Recuerdan la canción 'We are the world'?

Fue interpretada por numerosas estrellas de la música, desde Stewie Wonder a Bruce Springsteen, pasando por Ray Charles.

También participó Bob Dylan, a quien podemos ver en el siguiente vídeo grabando su parte de la canción:

Y aunque ya en la grabación parecía algo despistado, nada que ver con lo que se observa en el vídeo que está recorriendo las redes en las últimas horas y que se ha convertido en viral 30 años después de grabarse la canción, en 1985.

Al penúltimo ganador del Nobel de Literatura se le ve con las mismas ganas de grabar el videoclip que de clavarse astillas en las uñas. Con cara de lunes y como si no se supiera la letra, Dylan apenas acierta a vocalizar alguna palabra, mirando para los lados cómo el resto de artistas lo goza en la grabación.

La cámara B de Bob Dylan en "We Are the World" es todo lo que necesito para esta tarde. pic.twitter.com/uguk6jGkCW — Edgar Burgos (@BigShiva_) 17 de octubre de 2017

