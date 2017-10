🔴 EN DIRECTO: Puigdemont amenaza con votar la DUI y el Gobierno responde que aplicará el 155

12:57 Sánchez y Tajani hablan sobre Cataluña

Sánchez y Juncker

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, han hablado de Cataluña en una reunión celebrada esta mañana en el edificio Berlaymont, sede de la CE en Bruselas. No ha trascendido aún lo que ambos han tratado sobre este tema, aunque fuentes socialistas han precisado que no se ha hablado del artículo 155 ni se le ha pedido al presidente de la CE "nada" en ese contexto.

12:55 La Asociación Española de Guardias Civiles, contra Colau

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha acusado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de denigrar al cuerpo "con sus falsas acusaciones" sobre presuntos abusos sexuales contra mujeres durante las cargas policiales del 1-O, mientras, al mismo tiempo, ignora "el bullying en sus colegios por parte de sus profesores"

12:50 El PNV no va a apoyar en el Senado la aplicación del 155

Así lo ha anunciado Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso. Esteban ha subrayado que la carta de Puigdemont revela que no se ha declarado la independencia y por tanto responde al primer requerimiento del Gobierno.

12:49 Aznar habla sobre Cataluña: "Está en juego la continuidad histórica de Cataluña"

"Hemos visto cómo el secesionismo catalán han ido traspasando todas las líneas rojas, han interpretado los silencios como debilidad, han vendido una independencia dorada y la realidad es otra: fractura social, abandono de empresas que no ven el paraíso secesionista por ninguna parte".

"Está en juego la continuidad histórica de España. En Cataluña el nacionalismo ha roto el pacto de unidad, lo ha destruido. Si se acepta que se ha roto el pacto de unidad, la reforma constitucional no puede ser la respuesta, no debe ser un pago a plazos. Es lo que creo que opinan la mayoría de los españoles y lo que opino yo", sentencia Aznar.

12:48 Iglesias acusa tanto a Rajoy como a Puigdemont de "echar más leña al fuego"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha rechazado este jueves tanto la "amenaza" del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de "declarar una independencia que no sería legítima", como la respuesta del Gobierno de aplicar el artículo 155 de la Constitución. Ante esta situación, ha defendido la necesidad de "derrotar el proyecto de los independentistas no con la fuerza sino por los votos", en un referéndum pactado.

"Pensamos que hay dos opciones: o echar más leña al fuego por la vía de la independencia unilateral o por la vía del 155, o buscar soluciones. La solución de buscar soluciones pasa por el diálogo pero no en genérico, sino en concreto", ha defendido en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, para insistir en la necesidad de que ambas partes se sienten a negociar un referéndum pactado, como solución a la crisis.

12:45 Rajoy y Macron hablarán esta noche sobre la situación en Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tendrán esta noche una reunión bilateral en los márgenes de la cumbre europea que se celebra en Bruselas, durante la que tendrán oportunidad de abordar la crisis política en Cataluña a raíz del desafío independentista.

El encuentro tendrá lugar entre la última sesión de trabajo y la cena informal de los jefes de Estado y de Gobierno europeos, que está programada para las 19:30 horas, según han informado a Europa Press fuentes diplomáticas.

12:41 Llamazares: "Aplicar el 155 es un atajo lleno de guijarros y espinos"

El líder de Izquierda Abierta, Gaspar Llamazares, considera muy grave que el Gobierno de Cataluña se haya situado al margen de la ley en una huida hacia adelanta ante la que, en su opinión, no vale aplicar el artículo 155 de la Constitución porque no deja de ser "un atajo lleno de guijarros y de espinos".

"Es muy grave lo que hace el Gobierno de Cataluña, que se sitúa al margen de la Constitución y de la ley, pero deberíamos responder con el marco democrático de normalidad, es decir, a través del Tribunal Constitucional", ha señalado el actual portavoz de IU en el parlamento asturiano.

12:20. La Guardia Civil busca pruebas del 1-O en la comisaría central de los Mossos en Lleida

La Guardia Civil ha acudido hoy a la comisaría central de los Mossos d'Esquadra en Lleida, en una comitiva judicial para acceder a las grabaciones de la centralita de comunicaciones en la demarcación durante la jornada del referéndum del 1-O, según han informado a Efe fuentes de la investigación.

Los agentes del instituto armado se han personado en la comisaría de los Mossos d'Esquadra por orden del titular del juzgado de instrucción número 4 de Lleida que, además de requerir las grabaciones de las comunicaciones de los Mossos durante el 1-O, también ha solicitado diversa documentación.

EFE

12:00 Ábalos: "La democracia y el Estado de Derecho no pueden ceder ante esta inadmisible amenaza"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos

José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, sobre la carta de Puigdemont: "Proponen un diálogo pero siempre para hablar de la desconexión de España, apelando a un referéndum sin garantías, basado en una ley declarada ya inconstitucional" y sin una mayoría de votos. "No les interesa hablar de una reforma constitucional, han renunciado a ese tipo de diálogo". "No se negocia la integridad territorial de España y no aceptamos la bilateralidad entre el Estado y un pretendiente a mini-Estado", añade.

11:50 Òmnium anunciará este jueves a las 22.00 su primera "acción directa pacífica"

❗️Avui a les 22h anunciarem la primera acció directa pacífica, que farem arreu del país divendres 20 a partir de les 8h i durant tot el dia.



☮️La força pacífica de la gent farà sentir la veu del poble. — Òmnium Cultural (@omnium) 19 de octubre de 2017

11:49 Maillo: "El Gobierno continúa con el único objetivo, restaurar la legalidad"

El Gobierno continúa con el único objetivo de restaurar la legalidad,el orden constitucional y la convivencia pacífica en Cataluña @PPopular pic.twitter.com/fDJYKJuDrk — F. Martínez-Maillo (@martinezmaillo) 19 de octubre de 2017

11:46 El dispositivo policial desplegado en Cataluña se va a mantener 'sine die'

Los agentes de Policía Nacional y de la Guardia Civil desplegados en Cataluña en el marco del referéndum inconstitucional del pasado 1 de octubre no saben su fecha de vuelta. En su primera hoja de ruta se acotaba que la misión se mantenía hasta el 5 de octubre aunque se subrayaba que se podría ampliar el periodo si las circunstancias lo aconsejaban.

Y así ha sido. Después hubo una ampliación hasta el 11 de octubre, después hasta el 18, después hasta el 22, se amplió hasta el 2 de noviembre y ahora fuentes de Interior reconocen la previsión que tienen desde el primer momento en que se diseñó el dispositivo: mantenerlo sine die, informa Cadena Ser.

11:40 El Parlamento Europeo: "Nadie en Europa ayudará a Puigdemont en la independencia ni la aceptará"

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha avisado de que "nadie en Europa podría aceptar" que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, proclame la independencia de Cataluña, por lo que no recibirá ayuda "en esta dirección".

Tajani ha declarado en una entrevista en COPE recogida por la agencia Europa Press que el desafío soberanista por parte de Cataluña "no es un problema" de la Unión Europea (UE) sino de España y es por eso que, según ha recomendado, la solución tiene estar "en el interior del marco jurídico español" y dentro de la Constitución española.

11:34 Hernando: "Puidemont es un líder zombi"

Antonio Hernando portavoz del PP en el Congreso califica a Puigdemont de "líder zombi y absolutamente irresponsable". "Lo que deseamos y lo que todos los ciudadanos españoles desean es que se restaure la legalidad, que el autogobierno funcione con normalidad lo antes posible y eso va a intentar el Gobierno".

📽 Puigdemont es un líder zombi absolutamente irresponsable cuya única intención es causar un grave daño a #Cataluña y a sus instituciones ❌ pic.twitter.com/Mmjwsf2PCB — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 19 de octubre de 2017

11:30 Banco Sabadell estudia trasladar a Madrid la presidencia del banco

Banco Sabadell estudia trasladar la presidencia del banco y unidades vinculadas a ella a Madrid, una decisión que no se ha tomado pero que está sobre la mesa, según fuentes de la entidad consultadas por la agencia Efe.

El banco catalán, que ha trasladado su sede social y fiscal a Madrid para garantizar que queda bajo el paraguas del Banco Central Europeo ante cualquier escenario político en Cataluña, estaría estudiando la opción de trasladar la presidencia del banco y diversas unidades relacionadas directamente con esta en coherencia con el traslado de su sede social y fiscal a la capital española.

11:20 Vila ve a Puigdemont "claro" y pregunta al Gobierno cuál es la excusa para no dialogar

El conseller de Empresa de la Generalitat, Santi Vila, ha asegurado que "no puede ser más claro" el mensaje del presidente Carles Puigdemont al Gobierno sobre que puede proclamar la independencia de Cataluña si el Gobierno no dialoga.

"El presidente Puigdemont no puede ser más claro. ¿Qué nueva excusa usan ahora para evitar el diálogo y mantener la represión?", ha publicado Vila en su cuenta de Twitter.

El president @KRLS no pot ser més clar. Quina nova excusa fan servir ara per evitar el diàleg i mantenir la repressió? https://t.co/yprvEcCloz — Santi Vila (@SantiVila) 19 de octubre de 2017

11:15 El Tesoro cobra menos en deuda a largo plazo

El Tesoro Público ha colocado este jueves 4.526 millones en bonos y obligaciones, en el rango medio previsto, pero los inversores han pagado menos por los títulos españoles, incluso el organismo ha empezado a pagar en los bonos a tres años. La subasta ha coincidido con la respuesta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad se había marcado un objetivo de entre 4.000 y 5.000 millones de euros, por lo que el importe adjudicado se ha situado ligeramente por encima del rango medio previsto. Además, la demanda ha alcanzado los 6.886 millones de euros, lo que supone 1,52 veces más que el importe adjudicado.

11:10 Xavier Domènech: "La carta dice claramente que apuesta por el diálogo"

Xavier Domènech, diputado de En Comú Podem en el Congreso, sobre la carta de Puigdemont: "Dice que no se votó en el Parlamento de Cataluña la independencia y que lo que se dejó en suspenso no fue una declaración de independencia sino la ley de transitoriedad posterior. La carta dice claramente que apuesta por el diálogo".

11:07 Garzón carga contra Puigdemont

Grave error de Puigdemont por no aclarar nada y mantener la amenaza de la DUI. No la ha declarado pero amenaza con hacerlo. No ayuda. — Alberto Garzón (@agarzon) 19 de octubre de 2017

Y el Gobierno, que podría dialogar acogiéndose a que aún no se ha producido la DUI, prefiere incrementar los problemas aplicando el 155. — Alberto Garzón (@agarzon) 19 de octubre de 2017

11:05 Recordamos cuál ha sido la respuesta del Gobierno a Puigdemont

11:02 Levy pide garantizar el autogobierno de Cataluña y "frenar el caos económico"

Volvamos ya a la normalidad institucional. Ante la arbitrariedad hay que garantizar el autogobierno de Cataluña y frenar el caos económico. https://t.co/tbRbziJ9Yj — Andrea Levy (@ALevySoler) 19 de octubre de 2017

11:00 JxSí y la CUP se reúnen en el Parlament para abordar la declaración de independencia

JxSí y la CUP están reunidos este jueves en el Parlament para abordar la declaración de la independencia de Cataluña.

Los diputados de la CUP Albert Botran, Mireia Boya, Gabriela Serra y Joan Garriga 'Nana' han entrado en los despachos de JxSí sobre las 10.15 horas, después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya respondido por segunda vez al requerimiento del Gobierno central ofreciendo diálogo pero avisando de que se declarará la independencia en caso de "continuar la represión".

10:57 El ministro de Interior informa de un detenido por agresión a un agente el 1-O

Un detenido por la @guardiacivil

por dar una patada en la cabeza a un agente el 1 de octubre para impedir el arresto de otro agresor. pic.twitter.com/iFA1IJqJne — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 19 de octubre de 2017

10:55 ¿Qué dice el artículo 155?

10:50 Coscubiela pide a Rajoy y Puigdemont dejar de jugar "al perro y al gato"

El portavoz de SíQueEsPot en el Parlament, Joan Coscubiela, ha exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al presidente del Govern, Carles Puigdemont, que dejen de jugar "al perro y al gato".

"El 1-O no fue un referéndum vinculante y por tanto no existe ningún mandato para proclamar la DUI. Ni 155 ni DUI. Basta de jugar al perro y al gato. La DUI se puede proclamar, pero no aplicar. Del 155 se sabe cómo se entra pero no cómo se sale. Basta de jugar a 'cuanto peor, mejor", ha dicho en dos entradas en su cuenta de Twitter.

1Oct no va ser un referèndum vinculant i per tant no existeix cap mandat per proclamar la DUI. Ni 155 ni DIU. Prou de jugar al gat i el gos — J.Coscu #NoalTTIP (@jcoscu) 19 de octubre de 2017

La DUI es pot proclamar, però no aplicar. Del 155 es sap com s'entra però no com es surt. Prou de jugar a "quant pitjor, millor". — J.Coscu #NoalTTIP (@jcoscu) 19 de octubre de 2017

10:48 Laboratorios Ordesa y Servihabitat trasladan también sus sedes fuera Cataluña

Laboratorios Ordesa, propiedad de la familia Ventura y especializada en ventas a farmacia de leche y cereales infantiles, ha acordado trasladar su sede social a Huesca, población donde tiene sus orígenes la compañía, según fuentes de la empresa.

En paralelo, la inmobiliaria Servihabitat ha confirmado asimismo este jueves que el pasado 10 de octubre tomó la decisión de trasladar su sede fuera de Cataluña en un Consejo de Administración extraordinario.

Puedes leer más sobre esta noticia en esta nueva información.

10:45 Rueda de prensa del portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo

"Entiende el Gobierno que no se ha contestado a su requerimiento, por ello continuará con los trámites para la aplicación del 115 y restablecer la legalidad en Cataluña. El presidente del Gobierno ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para el sábado". La rueda de prensa concluye sin preguntas.

10:41 El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hablará a las 13.30 desde Bruselas

10:37 El euro baja y la prima de riesgo española se amplía

La prima de riesgo ofrecida por los bonos españoles a diez años respecto de sus homólogos alemanes se ampliaba a máximos de las dos últimas semanas, mientras la cotización del euro se debilitaba ligeramente frente al dólar instantes después de que el Gobierno español haya señalado, tras la carta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para "restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña".

En concreto, el diferencial entre la rentabilidad exigida en los mercados secundarios a los bonos españoles a diez años y el 'bund' se ampliaba hasta los 127,80 puntos básicos, frente a los 122,50 del cierre de ayer, lo que supone la mayor diferencia desde el pasado 5 de octubre.

10:30 Respuesta de Rivera a Puigdemont

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que una democracia europea "no puede aceptar chantajes" de nadie y lo ha hecho tras conocer la respuesta que ha dado este jueves el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy.

Rivera, que participa en un desayuno organizado por la Cámara de Comercio de EEUU en España, ha señalado que si España no se plegó a los "chantajes" del 23F o del terrorismo, "no lo va a hacer ahora".

"Bienvenida" cualquier iniciativa para reformar este país, ha dicho, pero ha rechazado aceptar la "ilegalidad" del Govern, insistiendo en que el Ejecutivo tiene que aplicar el artículo 155 de la Constitución para la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña.

10:28 Así ve la crisis catalana la prensa extranjera

BBC: "España va a comenzar a suspender la autonomía de Cataluña este sábado, después de que su líder haya amenazado con declarar la independencia".

Spain is to start suspending Catalonia's autonomy on Saturday, after its leader threatened to declare independence https://t.co/taTU3Zhf1b — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 19 de octubre de 2017

Le Monde: "Carles Puigdemont afirma que no ha declarado la independencia y lo hará si el Estado elige 'la represión'".

DIRECT Carles Puigdemont affirme ne pas avoir déclaré l'indépendance et le fera si l'Etat choisit "la répression" ➡ https://t.co/UjbaUA2NVk — Le Monde (@lemondefr) 19 de octubre de 2017

La CNN: "El líder de Cataluña amenaza con la declaración formal de independencia si España no dialoga".

JUST IN: Catalonia's leader threatens formal declaration of independence if Spain does not engage in dialogue https://t.co/4FInngtj0A pic.twitter.com/CyQyyShh5o — CNN (@CNN) 19 de octubre de 2017

10:20 El Gobierno está reunido en estos momentos con representantes del PSOE para pactar las medidas de aplicación del 155.

Por parte del PSOE ha acudido a la reunión la exministra Carmen Calvo, experta en Derecho Constitucional y una de las personas de máxima confianza de Pedro Sánchez en la actual Ejecutiva. Por parte del Gobierno es la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

10:17 Todo sobre la carta de Puigdemont

Puedes leer todo sobre la carta de Puigdemont a Rajoy aquí.

10:15 El Gobierno anuncia que continuará con los trámites previstos en el artículo 155 para restablecer la legalidad en Cataluña

El Gobierno "continuará con los trámites previstos en el artículo 155 para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña". En su comunicado, el Gobierno central "agradece el apoyo de las distintas formaciones políticas con las que está cerrando en este momento una respuesta mayoritaria". El Gobierno aprobará las medidas el sábado en el Consejo de Ministros, para después elevarlas al Senado.

Respuesta del Gobierno a Puigdemont (19 de octubre) by El HuffPost on Scribd

10:13 Reacción del PP de Cataluña

@KRLS pasará a la historia por haber provocado la voladura del autogobierno de Cataluña. El gobierno está legitimado para restablecerlo. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 19 de octubre de 2017

10.11 En la carta de Puigdemont hay una clara amenaza

La carta de Puigdemont a Rajoy advierte al Gobierno central que si persiste en la "represión" y en negar el diálogo, podría declarar la independencia. "Finalmente, si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar con la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10 de octubre".

09:51 La carta de Puigdemont: "La suspensión de la independencia continúa vigente"

El programa Al Rojo Vivo ha adelantado la carta que ha enviado Puigdemont a Mariano Rajoy, en la misma señala que "la suspensión de la independencia continúa vigente". Además, ha dicho señalado que "si el Gobierno persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podría proceder a votar la declaración formal de independencia que no votó el 10 de octubre".

Carta de Puigdemont sobre la DUI by El HuffPost on Scribd

09:43 Seat Martorell está recibiendo presiones para salir de Cataluña, según la cadena vasca EITB.

Matía Carnero, presidente de SEAT Martolrell, ha reconocido que la empresa está recibiendo presiones para trasladar su sede social de Cataluña, según cuenta Eitb. Carnero asegura estar preocupadors por la situación, aunque garantiza el empleo. No quieren "entrar en la guerra política", ha señalado.

09:31 Iglesias pide al Gobierno y la Generalitat que no echen "más leña al fuego"

Pablo Iglesias ha pedido hoy tanto al Gobierno como a la Generalitat de Cataluña que no echen "más leña al fuego" y opten por tratar de apagar el incendio por vías democráticas, y ha reiterado que el referéndum pactado sería "a día de hoy lo más sensato". "Estamos ante un conflicto que está gestionado por pirómanos y lo que hace falta son bomberos", ha dicho Iglesias en los pasillos del Congreso al ser preguntado por qué espera que responda el presidente catalán, Cales Puigdemont, al ultimátum del Gobierno.

Ha incidido en que cuando se produce un incendio hay dos opciones: echar más leña al fuego o tratar de apagarlo. En su opinión, la declaración unilateral de independencia y la aplicación de medidas excepcionales, "como más encarcelamientos o la supresión de la autonomía de Cataluña", solo contribuirían a "echar más leña al fuego".

09:20 La CUP llama a concentrarse ante la Delegación del Gobierno este jueves a las 18.00

La CUP ha llamado a concentrarse este jueves a las 18 horas ante la Delegación del Gobierno en Barcelona antes de que se cumpla el plazo impuesto por el Gobierno para que el presidente Carles Puigdemont responda al requerimiento de renunciar a su hoja de ruta independentista.

"¡Paremos la represión! Salgamos a la calles sin miedo a gritar 'República Ahora', 'Libertad Jordis'', han expresado en una entrada en su cuenta de Twitter.

Los "cupaires" acompañan el apunte en la red social de una ilustración de la silueta de España en la que puede verse a antidisturbios de la Policía Nacional actuando durante el 1-O, junto a la que llaman a la movilización de este jueves y a la del sábado a las 17.00 convocada por la Taula per la Democràcia.

09:06 La AEGC pide el relevo de los guardias civiles de refuerzo en Cataluña

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha pedido al ministerio del interior, Juan Ignacio Zoido, el relevo de los agentes de refuerzo en Cataluña "ante la dilación en el tiempo de la crisis" en esta comunidad autónoma y "el malestar y agotamiento" de los agentes.

En un comunicado la AEGC recuerda que muchos de ellos llevan un mes reforzando la seguridad en Cataluña, "descansando en muchos casos un solo día a la semana y viendo cómo se han vuelto a sacar del cajón los tantas veces denunciados tripletes, y todo ello aguantando estoicamente los escraches en los hoteles y viviendo en barracones militares". "Además hay que añadir a toda esta tensión laboral el alejamiento de las familias y las dudas sobre cómo estarán viviendo todo lo que ven en los medios de comunicación", agrega.

8:42 Mónica Oltra sufre un escrache en su casa por parte de un grupo de extrema derecha

La vicepresidenta del Gobierno Valenciano, Mónica Oltra, ha sufrido este jueves un escrache en su casa por parte de un grupo de ultraderecha, según ha confirmado el alcalde de Valencia, Juan Ribó, en declaraciones a Cadena Ser.

Un grupo de fascistas ha ido a acosar e intimidar a @monicaoltra a la puerta de su vivienda esta misma noche. Con sus hijos y su familia dentro de casa. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esta gente haga lo que quiera? pic.twitter.com/njGhu9pp8A — Vicente Danvila (@vicentedf88) 18 de octubre de 2017

Según un video difundido a través de la red social Twitter, alrededor de una decena de personas intimidaron a la líder de Compromís, agrupándose ante su domicilio mientras coreaban cánticos de Viva España y portaban una pancarta a favor de la unidad de España. Iban encapuchados y con las caras cubiertas con máscaras.

No son patriotas, son basura fascista que amenaza y defiende a los corruptos. Toda mi solidaridad con @monicaoltra https://t.co/cwH7JtQPdj — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 19 de octubre de 2017

08:09 La sucursal de Zurich en Barcelona cambia su domicilio a Madrid

La compañía de seguros Grupo Zurich Insurance ha tomado la decisión de cambiar el domicilio social de su sucursal en España de Barcelona a Madrid por motivos de seguridad jurídica, ha informado en un comunicado este miércoles.

Según la entidad, el cambio de domicilio no supone ningún cambio en el modelo de negocio ni de la actividad de Zurich en España, y ha sostenido que los centros de trabajo actuales en Catalunya seguirán operando con normalidad.

El Grupo Zurich Insurance también ha detallado que la entidad que comparte al 50% con Deutsche Bank, Deutsche Zurich Pensiones, también ha trasladado su sede social de la capital catalana a Madrid.

07:57 Amnistía Internacional ve "excesivas" las órdenes de prisión para Sànchez y Cuixart

Amnistía Internacional (AI) ha afirmado que la presentación de cargos contra los presidente de ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por el delito de sedición y su prisión provisional son "restricciones excesivas de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica".

Pedimos que se retiren los cargos d sedición contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y suspendan su prisión provisional https://t.co/4tcCdxWfDO — Amnistía España (@amnistiaespana) 18 de octubre de 2017

En un comunicado, también ha dicho que la entidad "no cuestiona" la decisión del TC sobre la Ley del referéndum ni su aplicación, y que convocar a manifestantes para impedir una operación policial lícita puede perseguirse como alteración de orden público. Pero el director de AI España, Esteban Beltrán, ha pedido a las autoridades que retiren los cargos de sedición contra ambos y que "pongan fin inmediatamente a su prisión provisional".

07:47 Puigdemont volverá a ofrecer diálogo a Rajoy pero sin renunciar a la independencia

Carles Puigdemont mantendrá este jueves la oferta de diálogo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para abordar el conflicto político en Catalunya, pero no tiene previsto responder a la principal pregunta que le formula el Ejecutivo central para decidir si aplica o no el 155: si llegó a declarar la independencia desde el Parlament.

El portavoz del Govern, Jordi Turull, lo explicó este martes tras la reunión del Consell Executiu, donde el presidente catalán abordó con los consellers de su gabinete qué respuesta dar al segundo plazo del requerimiento del Gobierno central, cuyo plazo para responder expira este jueves a las 10 horas.

Puigdemont transmitió a sus consellers que mantendría intacta su oferta de dar dos meses al Estado para dialogar y negociar, pero que "no se moverá" sobre los dos aspectos nucleares: aclarar si declaró la independencia y renunciar a declararla próximamente.