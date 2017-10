Cristina Castaño: "Es hora de reivindicar el derecho de la mujer a mostrarse sexy"

El viernes 13 de octubre la actriz Cristina Castaño logró un hito en su cuenta de Instagram: consiguió 650.000 seguidores. Para celebrarlo, decidió publicar una sugerente foto tomada durante la gala de los Premios Platino 2017, que tuvo lugar el pasado 25 de julio.

Castaño acudió a la cita con un llamativo vestido de Dsquared2, con dos pronunciadísimas aberturas laterales (del suelo hasta la ingle).

En la imagen compartida para celebrar ese logro, la actriz solo mostraba un trozo de su cuerpo (de la rodilla izquierda hasta la cintura, abertura lateral incluida), lo que generó cientos de comentarios y titulares —entre ellos el de El HuffPost— sobre la imagen. Fueron tantos los que incluyeron los adjetivos "sexy", "sugerente" o "sensual" que seis días después la intérprete ha decidido hacer una extensa reflexión sobre lo ocurrido con la foto. Y lo ha hecho publicando una imagen suya en bikini.

"No os podéis imaginar la cantidad de comentarios y titulares de todo tipo que he leído al respecto en diferentes portales", escribe este jueves 19 de octubre. "Suelo dar la callada por respuesta generalmente, pero creo que es hora de reivindicar algo importante: el derecho de la mujer a mostrarse sexy sin necesidad de ser cuestionada".

Castaño, que ha conseguido cerca de 30.000 Me gusta en dos horas, se queja de que "hoy en día cualquier foto o comentario subido a Instagram es susceptible de ser tergiversado y convertido en un titular sensacionalista y llamativo, aún a costa de ser falso" y lamenta el gran número de comentarios despectivos recibidos "de otras mujeres".

"Cito textualmente alguno de los más suaves: 'Qué pena. Tú eres buena actriz, no necesitas subir ese tipo de fotos", escribe. "¿Por dónde empiezo? Yo no subo 'ese tipo' de fotos por necesidad. Lo hago porque me da la gana, al igual que canto o actúo. Como si ser buenas en nuestro trabajo nos privara del derecho a mostrarnos sensuales ante el público, o dicho de otro modo, como si al mostrarnos seductoras perdiéramos credibilidad profesional".

Ojalá aprendamos a darnos el permiso de lucir nuestro cuerpo, disfrutarlo, y dar rienda suelta a nuestra feminidad como nos venga en gana. Ya va siendo hora. Y siglo"

La actriz, que el pasado noviembre abandonó la serie La que se avecina de Telecinco, pone el foco sobre sus compañeros de profesión, algo que hace más de un año hizo Michelle Jenner con gran repercusión. "Me encantaría saber si ocurre lo mismo cuando hombres colegas de profesión suben 'ese tipo' de fotos luciendo cuerpazo. Lo dudo", continúa Castaño, para la que es habitual publicar esta clase de fotos y que quiere seguirr haciéndolo sin suscitar comentarios.

"Ojalá empecemos a ser conscientes del poder y belleza que tiene nuestro cuerpo, que es mucho, y aprendamos a darnos el permiso de lucirlo, disfrutarlo, y dar rienda suelta a nuestra feminidad como nos venga en gana. Ya va siendo hora. Y siglo".