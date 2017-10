La sugerencia de una pediatra a RNE por su debate sobre la seguridad de las vacunas arrasa en Twitter

La pediatra Lucía Galán Bertrand, conocida popularmente como 'Lucía, mi pediatra', ha lanzado una viral sugerencia en forma de tuit a RNE por plantear un debate sobre si las vacunas son o no seguras: "El eterno debate de las vacunas. ¿Son seguras? ¿Qué efectos tienen en los niños?", plantean desde la radio pública, en el marco del programa El canto del grillo.

"La vacunación es un asunto que genera cierta controversia, cada cierto tiempo se activa el viejo debate entre sus partidarios y sus detractores. Los primeros son más e incluyen a la mayoría de la comunidad científica y médica. Los segundos son menos y engloban a padres y madres que desconfían de estos fármacos. ¿Son seguras las vacunas? ¿Qué efectos tiene para los pequeños su aplicación? Respondemos a estas preguntas con diferentes expertos en la materia", plantean desde el espacio radiofónico.

Sin embargo para Lucía Galán este modo de plantear la cuestión, en la que se le da igual peso a quienes consideran que las vacunas son seguras y a quienes piensan que no, no es la más adecuada:

No,por favor, @rne ese titular, no. Os lo pido por favor. LAS VACUNAS SON SEGURAS. Las vacunas salvan vidas. #vaccineswork https://t.co/TajOPNe2sS

El apoyo a las tesis de la pediatra Lucía es unánime en Twitter, donde su apreciación ha recibido decenas de comentarios:

No te lo tomes a mal...ese titular solo es fruto de lo que es el periodismo hoy en dia. Si no hay amarillismo y morbo no se publica...