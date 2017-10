Malala, acosada en Internet por llevar vaqueros y tacones

La Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, estudiante de Oxford, ha sido acosada por internet por decenas de personas. El motivo: ir a la universidad con vaqueros y tacones.

La página de noticias paquistaní Siasat ha colgado en Facebook una imagen de ella (que no está verificada, por lo que puede que ni siquiera sea auténtica) en la que lleva una chaqueta ancha, tipo bomber, un pañuelo que le cubre la cabeza, vaqueros oscuros estrechos y un par de botines marrones de tacón. La imagen, simplemente titulada ​​​​​​Malala en Reino Unido, fue colgada el sábado, y ha logrado más de 7.000 me gusta y 2.000 comentarios.

La fotografía ha atraído a trolls en Twitter y Facebook, que han calificado su vestimenta como inaceptable.

Traidora en proceso. Por qué se le daría tanta importancia en otro país. Le han lavado el cerebro contra Pakistán y el Islam. Sus libros están llenos de materia antiislamista. Que Alá la proteja de nuestros enemigos.

¿Cuánto queda para que se le termine de caer el pañuelo?

Pakistán se ha hecho mayor y no aceptará agentes extranjeros como ella...

My tweet in @DailyMailUK Now tell me what's more defaming Pakistan. Her jeans or the entire world reading how we all mocked her attire? pic.twitter.com/pZq6ucxI6B — Junaid Akram (@junaidakram83) October 17, 2017

Malala wearing jeans and a shirt in Oxford has started another debate. Pious pakistanis were expecting burqah from her. — Ibrar (@IbrarIbrahim) October 14, 2017

Ahora decidme que es más ofensivo para Pakistán: sus vaqueros o que el mundo entero lea que nos reímos de su ropa.

Malala llevando vaqueros y camiseta en Oxford ha iniciado otro debate. Los piadosos paquistaníes estaban esperando que llevara burka.

Sin embargo, muchos otros han atacado esas críticas, dando apoyo a la joven de 20 años y agradeciéndole su valentía a la hora de hacer campaña por la educación de las niñas.

Orgulloso de Malala.

¡Una universitaria en ciernes! ¡Orgullo de ti como paquistaní!

Malala can wear whatever she wants she is an inspiration to everyone. Her courage inspires us all to keep fighting for girls everywhere to get the education they deserve. #LetGirlsLearn#MalalaYousafzai#oxforduniversitypic.twitter.com/me0jfJhiFc — Shehneela Ahmed (@iamshehneela) October 17, 2017

Trolling #Malala is the lowest of lows. She is free to be the woman she wants to be! https://t.co/DlFyYvOLJn — MD (@elephantcaravan) October 17, 2017

Malala puede llevar lo que le dé la gana, es una inspiración para todos. Su valentía nos inspira a todos a luchar por las niñas en todas partes para conseguir la educación que merecen.

Purchased your book today for my granddaughter. You are an inspiration to females of every age around the world. Thank you. — Eunice Kokrda (@ekokrda) October 17, 2017

Trolear a Malala es la más baja de las bajezas. Es libre para ser la mujer que quiera ser.

Hoy he comprado tu libro para mi nieta. Eres una inspiración para las mujeres de todas las edades alrededor del mundo. Gracias.

Malala Yousafzai comenzó sus estudios en filosofía, política y economía en la universidad de Oxford a principios de octubre. Tanto ella como su familia se mudaron a Reino Unido después de que un talibán le disparara en 2012 cuando defendía el derecho de las niñas a la educación. En 2014, con apenas 16 años, se convirtió en la persona más joven en ganar un premio Nobel.

