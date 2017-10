Pitingo suspende un concierto en Barcelona por "las circunstancias que están ocurriendo" y en redes se cachondean

Pitingo iba a presentar su nuevo trabajo este viernes en el Teatro Tívoli de Barcelona. Pero los barceloneses tendrán que esperar, porque el concierto ha sido suspendido "por las circunstancias que están ocurriendo en Cataluña".

Así lo ha comunicado la agencia de representación del cantante en una nota que el artista ha retuiteado con este mensaje: "Familia,con todo el dolor de mi alma os comunico la suspensión del concierto de Barcelona.Gracias por vuestra comprensión y cariño.Os quiero".

Los motivos aducidos para justificar la cancelación del espectáculo han provocado muchas bromas en Twitter, donde se han multiplicado los comentarios:

No me digas. Ya no queremos la independencia. Así no! Esto no es vida. Pitingo sé fuerte