TENDENCIAS

Rozalén y Estopa presentan 'Vivir', una canción para apoyar la lucha contra el cáncer de mama

La letra de la canción recoge testimonios de distintas pacientes con las que Rozalén se reunió durante varios meses para que le contaran su experiencia. "Me he encerrado unos días entre sus vivencias y me he intentado poner en su piel. Parecen saber mejor que nadie qué es 'Vivir'. Y lo que no es importante deja de tener importancia. Esta experiencia le ha dado un giro a mis prioridades... Me han dado una lección", cuenta la artista que además ha hecho a estas mujeres protagonistas de su videoclip. 'Vivir' es el himno del concierto 'Por ellas' organizado por Cadena 100 para el próximo 3 de noviembre en el Wizink Center de Madrid cuyos fondos serán destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer para la lucha contra el cáncer de mama.