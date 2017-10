Twitter enloquece: "¿Es la mujer que aparece junto a Trump una doble de Melania?"

Decenas de miles de personas lo tienen claro: la mujer que apareció junto al presidente de EE UU, Donald Trump, en estas breves declaraciones realizadas el pasado 13 de octubre tras hacer una visita a las oficinas del Servicio Secreto estadounidense en Maryland, NO ES MELANIA.

"Esta no es Melania. Pensar que llegarían tan lejos y que tratarían de hacernos creer que es ella quien aparece en la televisión es alucinante. Me hace preguntarme qué más es mentira", se pregunta el tuitero @JoeVargas, en un tuit que tiene más de 50.000 retuits, cerca de 80.000 'me gusta' y más de 3.600 comentarios.

This is not Melania. To think they would go this far & try & make us think its her on TV is mind blowing. Makes me wonder what else is a lie pic.twitter.com/JhPVmXdGit — BuyLegalMeds.com (@JoeVargas) 18 de octubre de 2017

La mala calidad de la imagen en televisión, captada con un móvil, no ayuda a esclarecer la realidad. De hecho, un observador medio compraría la teoría de la conspiración sin demasiado esfuerzo, ya que, efectivamente, la persona que aparece junto a Donald Trump parece otra persona.

Por si fuera poco el presidente introdujo una extraña coletilla durante su discurso, un tanto forzada, que venía a decir: "Estoy aquí acompañado de mi esposa Melania, que también está hoy aquí".

Sin embargo, la realidad es tozuda y para disgusto de los conspiranoicos, la mujer que aparece junto a Donald sí es Melania. Así lo corroboran otras imágenes captadas durante el evento y periodistas como Kate Bennett, reportera de CNN que cubre a la primera dama desde hace tiempo —según informa Vanity Fair—.

No obstante, estas aclaraciones no han impedido que el debate esté servido:

Let me save you some time from looking it up. It's not her. pic.twitter.com/IJjHEzWs8p — BuyLegalMeds.com (@JoeVargas) 18 de octubre de 2017

There's a high res version of the photo that looks normal. Hard to say if it was shopped or not. Doesn't look like it but you never know pic.twitter.com/Oum1ZQSm6j — Beatrix (@_beaverhousen) 18 de octubre de 2017