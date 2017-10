Artur Mas: "Hasta que se reúna el Senado hay margen para el diálogo"

El gobierno "va a aplicar formalmente el 155, pero hasta que se reúna el Senado quedan unos días, y la opción y la esperanza de que se reanude el diálogo. Hay una pequeña rendija para que entre algo de luz", ha asegurado hoy el expresident de la Generalitat, Artur Mas.

En una entrevista concedida al diario ara.cat, y a preguntas del periodista Antoni Bassas, Mas asegura que la independencia se decidió el 1 de octubre pasado en las urnas, pero insiste en que una cosa es decidir, y otra ponerla en práctica. "El presidente Puigdemont ha asumido el mandato popular, y le ha dicho a Rajoy que eso no tiene efecto legal ni gubernamental porque lo que quiere es hacerlo de acuerdo con Madrid, negociando las normas. La respuesta de Rajoy ha sido: bájate los pantalones, humíllate, arrástrate por los suelos, y ya hablaremos. Y eso es inaceptable".

Artur Mas asegura que el artículo 155 de la Constitución ya se empezó a aplicar "por la puerta de atrás, sin dar la cara" con la intervención de las finanzas de la Generalitat. No duda de que el gobierno central lo aplicará ahora formalmente, con todas las dudas que despierta su implementación. "Cesarán al Mayor de los Mossos, el conseller de Interior y el president ya no podrán decidir.... así no se puede gobernar, es un desastre. Los de Madrid saben cómo entrar, pero no cómo salir. ¿Creen que la gente de este país se quedará de brazos cruzados mientras contemplan lo que pasa? Es de una ingenuidad tremenda", ha dicho. Asegura el expresident que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la brigada Aranzadi lo tienen todo previsto, pero sólo sobre el papel. El bloqueo, afirma, está en Madrid, "que no acepta la realidad catalana actual".

Respecto al pacto entre Gobierno y PSOE para, tras la aplicación del 155, convocar elecciones en Cataluña el próximo mes de enero, Mas considera inviables unas autonómicas en las que sólo participen los partidos partidarios "de la dependencia del Estado". El dirigente del PdCAT no ha querido dar su opinión sobre si debería ser Puigdemont quien las convocara.

Lo que sí ha recomendado Mas es que en Cataluña se actúe desde las instituciones preservando tres objetivos fundamentales: la no violencia, la convivencia y la democracia. "Estos son para mí los objetivos básicos y fundamentales a preservar", ha asegurado. Mas ha sido muy crítico con la detención de Sánchez y Cuixart, los líderes de Ómnium y ANC, y asegura sentir vergüenza de ser ciudadano del Estado español. Lo que no ha hecho ha sido participar hoy en la acción propuesta por ambas organizaciones, que han pedido a los ciudadanos que retiren dinero de los bancos como protesta.

Ante la salida de empresas y bancos de Cataluña en las últimas semanas, Mas ha negado haber escondido los costes de transición asociados. "Me reafirmo en que si Cataluña es un país independiente, los bancos no se irán. Y ahora no estamos ejerciendo como un país independiente".