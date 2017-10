Clara Serra explota contra el machismo: "Yo también he sido agarrada por un desconocido y he tenido miedo"

La diputada de Podemos en Madrid Clara Serra se ha unido a la campaña internacional #Metoo (#Yotambién), con la que mujeres de todo el mundo se han unido para denunciar que han sufrido algún tipo de acoso o agresión sexual.

"También he tenido un jefe que te dice, por ejemplo, que tienes que cenar con él", comienza diciendo la diputada en un vídeo subido en su cuenta de Instagram. "También me he levantado de un asiento del autobús porque un viajero estaba ocupando mi espacio con sus piernas y me estaba rozando. O también he sido agarrada por un desconocido por la calle y he tenido miedo".

Así, Serra cuenta episodios en los que ha sufrido y se ha visto "sola" porque a la gente que tenía a su alrededor "no le extrañaban" esas situaciones. Y por eso insiste en no normalizarlas. "Cientos de mujeres salimos a hacer visibles situaciones que no son invisibles porque ocurran fuera de los espacios públicos sino porque, aunque pasan delante de nuestros ojos, están normalizadas y consentidas", ha escrito junto al vídeo compartido.