El devastador vaticinio de Àngels Barceló sobre Cataluña: "No la va a reconocer nadie"

La directora de Hora 25 —de la Cadena Ser—, Àngels Barceló, ha realizado un devastador vaticinio sobre Cataluña que da mucho que pensar. Para la periodista, "a Catalunya no la va a reconocer nadie, la europeísta, la precursora, la vanguardia, la moderna, la abierta, la mestiza. Nada va a quedar de todo esto, solo el paisaje después de una batalla".

"Nada será como esa maravillosa Ítaca que tanto han publicitado", continúa Barceló, quien asegura que "el único que puede parar esto es Carles Puigdemont, que lo tiene fácil, reconocer abiertamente que en ese pleno nunca se proclamó la independencia, porque así fue, y convocar elecciones, y acabemos con esto ya de una vez. Porque si no lo que nos queda es la desolación más absoluta".

Barceló, quien se ha declarado perpleja ante "el episodio del intercambio de cartas" entre Rajoy y Puigdemont, ha afirmado que "nos hacen creer que se comunican por carta pero no se escuchan, como si cada uno de ellos tuviera decidida ya la estrategia desde hace tiempo y de nada sirven estos días que han pasado desde el 1 de octubre. Porque llevamos 19 días, que se dice pronto, esperando algo, nadie sabe el que, pero esperando algo, y este algo no ha llegado así que cada uno a los suyos, la DUI y el 155".

Pincha aquí para escuchar la reflexión y continúa para leerlo completo

"Les confesaré que no le veo salida a la crisis en Catalunya. El episodio del intercambio de cartas de este jueves nos sumerge todavía más en la perplejidad. Puigdemont dice, entre líneas, que no ha proclamado la independencia aunque amenaza con proclamarla si el gobierno activa el 155. Y el gobierno lo va a activar porque no le vale la respuesta de Puigdemont, ni le vale que toda la fantasía independentista esté construida sobre un referéndum, primero suspendido y ahora ya ilegal.

Nos hacen creer que se comunican por carta pero no se escuchan, como si cada uno de ellos tuviera decidida ya la estrategia desde hace tiempo y de nada sirven estos días que han pasado desde el 1 de octubre. Porque llevamos 19 días, que se dice pronto, esperando algo, nadie sabe el que, pero esperando algo, y este algo no ha llegado así que cada uno a los suyos, la DUI y el 155.

Y los dos han estado retrasando el momento, pero el momento ya es inevitable. Y el único que puede parar esto es Carles Puigdemont, que lo tiene fácil, reconocer abiertamente que en ese pleno nunca se proclamó la independencia, porque así fue, y convocar elecciones, y acabemos con esto ya de una vez. Porque si no lo que nos queda es la desolación más absoluta.

Una Catalunya a la que no va a reconocer nadie, la europeísta, la precursora, la vanguardia, la moderna, la abierta, la mestiza. Nada va a quedar de todo esto, solo el paisaje después de una batalla. Las consecuencias económicas empiezan a ser devastadoras, a pesar del discurso negacionista de los independentistas, nadie en Europa reconoce ni reconocerá a una Catalunya independiente, a pesar del discurso negacionista de los independentistas. Nada será como esa maravillosa Ítaca que tanto han publicitado. El futuro se presenta desolador, pero a esta hora del jueves, Carles Puigdemont todavía tiene en sus manos revertirlo".