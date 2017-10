El PSOE ha asegurado que ha acordado con el Gobierno convocar elecciones autonómicas en Cataluña en enero de 2018, una vez que el Ejecutivo ponga en marcha las medidas del artículo 155 de la Constitución para intervenir el autogobierno catalán, según la secretaria socialista de Igualdad, Carmen Calvo.

Calvo ha sido preguntada en Los desayunos de TVE por la veracidad de la información de eldiario.es que avanzaba esa posibilidad y ha contestado que "sí" era cierta.

Esta dirigente socialista encabeza la delegación del PSOE que está negociando con el el Ejecutivo las medidas concretas que aprobará mañana un Consejo de Ministros extraordinario para aplicar el artículo 155 en Cataluña con el fin de que la comunidad vuelva al orden constitucional. Este mismo jueves Calvo se reunió en La Moncloa con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

🔴 Calvo confirma que Rajoy y Sánchez pactan comicios en Cataluña en enero: "Si Puigdemont las convoca de forma ordinaria "sería estupendo" pic.twitter.com/PdtsOqScGN — Los Desayunos (@Desayunos_tve) October 20, 2017

Después de confirmar esa información, Calvo ha recordado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "tiene absolutamente claro, desde el minuto uno" que el desarrollo del artículo 155 de la Constitución en Cataluña "es para llevar" a esta comunidad a unas elecciones.

"Si el señor Puigdemont reconsiderara, que todavía está en su mano como presidente de la Generalitat, convocarlas como elecciones ordinarias para Cataluña sería estupendo", ha añadido.

La secretaria de Igualdad del PSOE, exministra y doctora en Derecho Constitucional ha recalcado que ahora sí es cierta la frase de que "la historia nos contempla".

"A él le está contemplando y lo podría hacer y se lo pedimos que lo haga", ha aseverado.

CONSEJO DE MINISTROS EXTRAORDINARIO ESTE SÁBADO

Tras la carta de Carles Puigdemont remitida este jueves al Gobierno en la que amenaza con la aprobación en el Parlament de la declaración de independencia si sigue la opresión y no hay diálogo, el Gobierno ha decidido activar plenamente el artículo 155 de la Constitución. El Consejo de Ministros aprobará las medidas este sábado en una reunión extraordinaria.

Después, se necesitaría la aprobación del Senado (con mayoría absoluta del Pleno). Esto podría suceder a finales de la semana que viene.

Esta misma semana el Ejecutivo ha filtrado la posibilidad de que no se llegue a aplicar el 155 si el Govern convoca elecciones autonómicas y no hace una declaración unilateral de independencia. El president catalán dijo en una reunión con su partido, no obstante, que ese posible adelanto electoral no estaba sobre su mesa.

TAMBIÉN POSIBLES MEDIDAS SOBRE MOSSOS Y TV3

En otra entrevista en Antena 3, Calvo ha dicho que el PSOE espera que las medidas que apruebe mañana el Consejo de Ministros afecten a los Mossos d'Esquadra y al canal autonómico TV3 y que su aplicación sea "eficaz" y no produzca nuevamente una situación "caótica" como, a su juicio, fue la del 1 de octubre.

Tras subrayar que espera sobre todo que esas medidas sean "equilibradas, pero eficaces", Calvo ha admitido que "evidentemente podrían afectar" a los Mossos y a TV3, además de a las cuentas de la Generalitat, con el fin de "volver a la legalidad, a la normalidad y la tranquilidad institucional para que los catalanes vuelvan a las urnas".

Para los socialistas, la aplicación práctica del artículo 155 significa "reponer la tranquilidad para ir a unas elecciones" y, según ha explicado Calvo, han empeñado "muchas horas de trabajo y de afinar muchas cuestiones" para conseguir que el Gobierno lo entienda así también.