El tuit de Pablo Iglesias que resume en pocos segundos cómo conservar la unidad de España que arrasa en Twitter

El líder de Podemos, Pablo iglesias, ha publicado —en Twitter— un fragmento de su discurso —junto a la líder andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, durante la segunda entrega de los Encuentros de la SER dedicados a los 40 años del 4-d— en el que expone en menos de un minuto su fórmula para conservar la unidad de España.

La unidad de España no se puede construir a golpe de porra, sino desde el convencimiento y desde el reconocimiento del diferente pic.twitter.com/Dglqw1MElP — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 20 de octubre de 2017

Plantea Iglesias: "Usted es el rey del PP, pero ha quedado deslegitimado para muchísima gente que no piensa como el PP. Bueno, creo que ese bloque autoritario monárquico es el que más amenaza la unidad de España. Porque la unidad de España no se hace a golpe de porra, sólo se puede hacer desde el convencimiento y el reconocimiento del diferente. Alguien que viniera a Andalucía a decir 'cómo que ustedes tienen una bandera, cómo que ustedes tienen autogobierno, cómo que ustedes tienen un himno... aquí una sola bandera, un solo himno y una sola institucionalidad. Pues los andaluces dirían 'mire usted, así no. Así no queremos formar parte de ese proyecto colectivo'. Si queremos formar parte de un proyecto colectivo llamado España es porque respetan nuestra bandera, nuestro himno y nuestras instituciones además de nuestra cultura. Si no no se puede hacer España".

El tuit de Iglesias, que en pocos minutos tenía centenares de retuits y de 'me gusta', ha generado también cerca de 200 comentarios en menos de media hora:

Pero que desayunais? La porra no es buena... saltarse la ley si? — Gabriel (@trecebarras1) 20 de octubre de 2017

Pablo como no empecéis a abordar en profundidad la cuota de responsabilidad del bloque independentista, este proceso os va a engullir — A C R O L (@ElAsesinoDifuso) 20 de octubre de 2017