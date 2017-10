El actor José Coronado, que sufrió un infarto el pasado mes de abril, ha concedido una entrevista a la revista Semana con motivo de su última participación publicitaria en una campaña de Cortefiel. En ella, el actor ha hablado de sus nuevos proyectos que incluye la película basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte, Oro; de su familia, su salud y de una película que grabó el año pasado junto a la estadounidense Sharon Stone y Miguel Ángel Muñoz, que aún no ha sido estrenada.

De la actriz con la que rodó esta cinta, dice que "es una mujer maravillosa y tiene un coeficiente intelectual altísimo". Una de las anécdotas que cuenta sobre esta película es que en la primera reunión del equipo en Bucarest (Rumanía), esta le hizo el famoso cruce de piernas de la película Instinto Básico. "Era verano, llevaba un vestido cortito y nos hizo el cruce de piernas, entonces Miguel Ángel [Muñoz] me dijo: '¡Nos lo ha hecho a nosotros!'. Una experiencia más para el recuerdo", relata el actor.

"La rodé hace más de año y medio y los productores eran un poco raros. Eran unos ucranianos forrados de dinero. Yo creo que había ahí un poco de blanqueo, de hecho ni siquiera se ha estrenado", detalla.

Con respecto a la campaña publicitaria que ha protagonizado con Eva González, asegura que ha disfrutado mucho. Esto le ha servido para retomar su carrera como modelo, que inició durante su época universitaria. "Lo de modelo me servía para sacar unas pelas en ese momento. Al principio me daba un poco de vergüenza, pero me ofrecían cosas como hacer un anuncio con unas suecas en un barco en Menorca... A partir de ahí lo utilicé para darme la vuelta al mundo tres o cuatro veces durante unos años", relata el actor, quien asegura que no se sentía realizado en esa profesión y que es algo que "solo te da para vivir hasta los 30".

En la entrevista, Coronado también ha hablado de su estado de salud y ha asegura que se cuida tras el infarto sufrido en primavera, pero sin obsesionarse. "No me peso, porque realmente no me importa, no sé ni las pastillas que tomo. Es un aviso que me ha dado la vida y más que tomar precauciones es valorar el día a día. Además relativizo las cosas que antes me podían agobiar u obsesionar", añade.