Charley Gallay via Getty Images

El escándalo Harvey Weinstein ya cuenta con 47 mujeres que han acusado al productor de abusos. Sin embargo, una de las figuras de las que se esperaba un posicionamiento sobre lo ocurrido era Quentin Tarantino, uno de los directores de cabecera del productor y de su empresa Miramax. El cineasta de Pulp Fiction contó el pasado jueves 19 de octubre en una entrevista a The New York Times que era consciente de la conducta sexual de Weinstein.

"Sabía lo suficiente para hacer más de lo que hice", afirma Tarantino. "Era mucho más que rumores y cotilleos. No era ninguna tontería, sabía que había hecho alguna de esas cosas". Los abusos de Weinstein fueron destapados por un artículo de The New York Times donde se denunciaba el acoso y, al menos en seis casos, la presunta violación de diversas actrices por parte del productor.

"Ojalá hubiese tomado responsabilidad sobre lo que estaba ocurriendo. Si hubiese hecho lo que debía entonces, no habría trabajado con él", confiesa el director, quien se muestra arrepentido de haber continuado haciendo películas con Weinstein cuando era consciente del abuso al que sometía a varias actrices.

En la entrevista el cineasta se disculpa por su comportamiento durante estos años más que explicar el porqué de su actitud. "Cualquier cosa que diga ahora puede parecer una excusa", recalca Tarantino, quien añade que lo que hacía era "aislar los incidentes".

A pesar de esto, el director sabía de primera mano los abusos sobre su ex pareja Mira Sorvino (Poderosa Afrodita). "Me quedé en shock y devastado, pero pensé que tenía fijación por Mira", cuenta el director. Sorvino le había contado los episodios con el productor quien llegó a perseguirla por un hotel y a masajearla sin su consentimiento. "Esto acabó cuando empezamos a salir, no quería problemas con mi novia", argumenta Tarantino.

Las declaraciones de Tarantino llegan una semana después de que la actriz Amber Tamblyn manifestase en Twitter la opinión del director, que, según la publicación, se mostraba "conmocionado y descorazonado" y necesitaba tiempo para procesar "el dolor" y "los recuerdos".