KFC, la cadena de comida rápida especializada en pollo frito, sólo sigue a 11 personas en Twitter. El usuario de la red social @edgette22 se ha percatado de quiénes son... y es una verdadera genialidad del community manager de la empresa.

De entrada, KFC sigue a las cinco Spice Girls: Geri Halliwell, Mel B, Emma Bunton, Mel C y Victoria Beckham. Y, luego, a seis personas que se llaman Herb, entre ellos una estrella de la NFL y un político.

Quizá te estarás preguntando dónde está la gracia. En inglés, 'spice' significa "especia" y 'herb' se traduce como "hierba". Cinco especias + seis hierbas= once hierbas y especias.

Y la receta secreta de KFC es una mezcla hecha (precisamente) a base de 11 especias y hierbas como sal, tomillo, albahaca, orégano, sal de apio, pimienta negra, mostaza deshidratada, sal de ajo, jengibre y pimienta blanca.

Los 11 seguidores están, por tanto, seleccionados muy concienzudamente para hacer ese juego que está triunfando en Twitter. De hecho, el tuit del usuario @edgette22 acumula en menos de un día más de 170.000 retuits y 352.000 'me gusta'.

.@KFC follows 11 people.



Those 11 people? 5 Spice Girls and 6 guys named Herb.



11 Herbs & Spices. I need time to process this.