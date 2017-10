Cachondeo con los dos coches míticos que se han encontrado en una gasolinera

El fotógrafo americano Tyler Shields ha compartido en Twitter —donde tiene más de 100.000 seguidores— una imagen que está siendo muy compartida en redes.

En la fotografía se puede ver a dos coches, el de Los Cazafantasmas y el de Scooby-Doo repostando en una gasolinera. Todo un chute de nostalgia.

De ambas ficciones se han hecho series de televisión y películas, tanto de dibujos animados como de acción real.

"Debe ser una semana realmente mala en esta ciudad para que ambos coches estén allí", aseguró Tyler Shields en Twitter.

El comentario lleva en pocos días más de 17.000 retuits y numerosos comentarios.

Must be a real bad week in this town for both of them to be there pic.twitter.com/fTLrreXh0c