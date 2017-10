La confesión de su cita en 'First Dates' que dejó a una mujer con esta cara

First Dates

En cada programa de First Dates se puede encontrar casi cualquier cosa: mucho amor pero también muchas calabazas.

Los últimos en fusilar a Cupido en plena cena han sido Antonio y e Isabel, dos personas que —como ellos mismos han dicho— no tienen absolutamente nada en común.

Antonio llegó al restaurante de Carlos Sobera en Cuatro sin muchas expectativas. "La gente que estamos ya cerca de los 50 estamos tocados y no tenemos solución", aseguró el programador.

Isabel por su parte apareció algo más ilusionada y con ganas de conocer a alguien —como casi todos— con el que compartir el resto de su vida.

Antonio no es tan serio como parece, así que Isabel seguro se divierte en su cita #FirstDates462 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/0qrNdBiVis — First dates (@firstdates_tv) 20 de octubre de 2017

Durante el encuentro, quedó claro que ni Antonio ni Isabel estaban predestinados a estar juntos, pero hubo un momento que sacó de quicio a Isabel y que la web del programa ha calificado como "¡La cita más hostil de First Dates!".

Después de que Isabel dijese que la cosa no iba bien, preguntó: "¿Tú qué esperabas? ¿Qué pensabas que te iban a poner".

La respuesta de Antonio fue de traca: "No esperaba nada. Yo venía a comer".

"¿Qué venías a comer? Qué canalla... Quitadme los objetos punzantes...", respondió Isabel.

Con todo el pescado vendido, quedó claro que no iban a tener una segunda cita.

Esta frase de Antonio no pasó desapercibido en redes y muchos usuarios que comentaban el programa con la etiqueta #FirstDates462 se hicieron eco de la frase del comensal.

#FirstDates462 Antonio NO esperaba nada, venia a comer...zasca! — Gérard (@Gerard25111977) 20 de octubre de 2017

#FirstDates462 Antonio ha ido a cenar... Y la otra ha ido a la zona de confort... que pesá... — Julianin (@jcmota26) 20 de octubre de 2017

#FirstDates462 Antonio un tio que venía a comer.....pero literal!....y ya si eso pedimos algo para cenar... — Jesus Lopez Garcia (@JesusLapalace) 20 de octubre de 2017

#FirstDates462 "yo no esperaba nada de la cita, yo venía a comer" la madre q lo parió! 😂😂😂😂 — 蓮の花 (@leticiag_makeup) 20 de octubre de 2017

#FirstDates462 ole tus huevos, Venía a comer jajajajaja — ELRABIOSO (@ferrerabcn) 20 de octubre de 2017