El tronchante hilo de Twitter a partir de esta foto de Pablo Iglesias

¿Puede una imagen dar origen a una historia divertida?

Varios usuarios de Twitter demostraron este viernes que sí. Y todo a partir de esta fotografía de Pablo Iglesias durante su participación en los Encuentros de la SER dedicados a los 40 años del 4-D en Sevilla.

Todo partió de este mensaje del usuario @unmundolibre que respondió @noabraspaz. La conversación entre ellos, a la que se unió poco después @protestona1, es maravillosa.

Disfruten.

- Bienvenido al servicio de atención al cliente, le habla Pablo. ¿En qué puedo ayudarle? pic.twitter.com/IykPPxAWyh — unmundolibre (@unmundolibre) 20 de octubre de 2017

Sí, verá. Ayer me compré un articulo 155 en su tienda y no sé muy bien cómo funciona. ¿Me podrían enviar un técnico para configurarlo? pic.twitter.com/nxvmc5x4uP — No Abras Paz (@noabraspaz) 20 de octubre de 2017

- No se preocupe, el técnico ya está preparado para atender su solicitud. pic.twitter.com/DK7m7btgH2 — unmundolibre (@unmundolibre) 20 de octubre de 2017

Qué rapidez! ¿Es usted el técnico? Cariño, que nos vienen a configurar lo del 155!! Pase, pase. No sé quede usted en la puerta. pic.twitter.com/92FMPNN4uu — No Abras Paz (@noabraspaz) 20 de octubre de 2017

- No le importará que haya traído a unos compañeros porque esto del 155 tiene pinta de ser gordo. pic.twitter.com/Jt5z9HlMZO — unmundolibre (@unmundolibre) 20 de octubre de 2017

¿Cómo me va a importar? Es que estoy aquí con un amiguete y ni leyendo las instrucciones, oiga. No hay manera. A ver si usted me lo afina. pic.twitter.com/2OOVK9Tk0m — No Abras Paz (@noabraspaz) 20 de octubre de 2017

- Borre esa cara de preocupación que esto del 155 es más sencillo de lo que parece. Déjelo en mis manos y verá cómo se lo soluciono. pic.twitter.com/lJ3M40aLKh — unmundolibre (@unmundolibre) 20 de octubre de 2017

Ahora si no les importa les haré unas preguntas para valorar el grado de satisfacción del servicio... pic.twitter.com/Bp54gDDQoi — Protestona (@protestona1) 20 de octubre de 2017

-Mira Mariano, te llaman de atención al cliente, para valorar al técnico que vino a configurar el 155.

-¿Al cuñado? Dame, se va a enterar. pic.twitter.com/yfkMy0r6HV — No Abras Paz (@noabraspaz) 20 de octubre de 2017

- Mire ushté, no estoy nada contento con ese técnico que me han enviado. ¿Podrían enviarme a otra persona? pic.twitter.com/OcvS3pW6aA — unmundolibre (@unmundolibre) 20 de octubre de 2017

Pedro, tienes que ir a su casa a configurarle el 155. Ya se que te retirase hace tiempo, pero eres el mejor técnico que tenemos. Debes ir. pic.twitter.com/jGsoDeAcbI — No Abras Paz (@noabraspaz) 20 de octubre de 2017

- ¿Don Mariano? Buenos días, soy Pedro, el nuevo técnico que había solicitado para lo del 155. ¿Sería tan amable de abrir? pic.twitter.com/VEdrNqhsyR — unmundolibre (@unmundolibre) 20 de octubre de 2017

Viriiiii, abre que mandan a otro teshnico y yo eshtoy con la comida pic.twitter.com/O3XAlL2ig1 — Protestona (@protestona1) 20 de octubre de 2017

Hola señor, vengo a mirarle lo suyo... Señor? La mano, no? Un poco de educación. pic.twitter.com/19yq5vt8uV — No Abras Paz (@noabraspaz) 20 de octubre de 2017

- Déjese de monsergas y de saludos y vamos para adentro a ver si solucionamos lo del 155 de una puñetera vez. pic.twitter.com/VQmqd8cKmL — unmundolibre (@unmundolibre) 20 de octubre de 2017

Vengo a presentar una queja por el servicio técnico ... o me ayudáis o se os acaba el cuento majos ... pic.twitter.com/PNCLt23Sta — Perra Roja de Satán (@vmm7773) 20 de octubre de 2017

Rosa, necesito tu ayuda. No soy capaz, es demasiado complejo para mí. Necesitamos a la mejor! pic.twitter.com/dRqQRGoNFL — No Abras Paz (@noabraspaz) 20 de octubre de 2017

- ¡Oh sí! Tras años condenada al ostracismo por fin llega mi gran oportunidad. pic.twitter.com/xA2EYPGaKL — unmundolibre (@unmundolibre) 20 de octubre de 2017

Ya me han dicho que no has podido con el 155 jajajaja. Han tenido que llamar a una experta, estás acabado jajajaja JAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/rHFYbNkZ68 — No Abras Paz (@noabraspaz) 20 de octubre de 2017

- Joder, Rosa Díez para arreglar lo del 155. No entiendo qué he hecho mal, si he seguido todos los pasos del manual... pic.twitter.com/Mua9o8glAY — unmundolibre (@unmundolibre) 20 de octubre de 2017

-Pero es que ya está de camino la mayor experta en 155.

-No sea usted tonto, devuelva el 155 y nosotros le entregaremos una DUI, nuevecita. pic.twitter.com/7jsBsxJbfn — No Abras Paz (@noabraspaz) 20 de octubre de 2017

- ¿Una DUI nuevecita a cambio del 155? No sé, no me convence. pic.twitter.com/GgapnFx8By — unmundolibre (@unmundolibre) 20 de octubre de 2017

-Pero, ¿cómo le ofreces la DUI por el 155, así de gratis? El trato era, yo no lo arreglo y se la vendemos.

-Pedro, tienen a Rosa.

-Mierda! pic.twitter.com/26LAhssHjA — No Abras Paz (@noabraspaz) 20 de octubre de 2017

-Habrá que ir a por todas

-En quién estás pensando

-Tú qué crees?

-Noooo

-Si, es necesario

-Sabía que acabaríais llamándome JAJAJAJAAJA... pic.twitter.com/GPkHl1UnhQ — Protestona (@protestona1) 20 de octubre de 2017