Varios alcaldes socialistas piden al PSC que rechace el 155

Los alcaldes socialistas de Santa Coloma, Terrassa, Granollers y Castellar del Vallés han firmado este sábado un comunicado conjunto pidiendo al PSC que rechace la puesta en marcha de las medidas del artículo 155 en Cataluña por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, que ha contado con el apoyo del PSOE.

"Expresamos nuestro más radical desacuerdo y rechazo a la aplicación del artículo 155 y las medidas que se derivan", expresan los regidores Nuria Parlón, Jordi Ballart, Josep Mayoral e Ignasi Giménez.

Comunicat alcaldies Sta Coloma de Gramenet, Terrassa, Granollers i Castellar del Vallès en relació al 155: pic.twitter.com/J9RR44Lnta — Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) 21 de octubre de 2017

"Pedimos que el PSC se oponga frontalmente a esta medida y no valide, en ningún caso, su puesta en marcha. El proyecto de los socialistas catalanes se fundamenta en el ejercicio y constante fortalecimiento del autogobierno de Cataluña. La aplicación del 155 supone, de facto, la suspensión de la autonomía de la Generalitat y del Parlament de Cataluña, las consecuencias de la cual serían irreparables", indican.

Pero además, piden al Govern de la Generalitat que no tome "ninguna medida irreversible y unilateral y que, por tanto, no haga ninguna declaración de independencia". "No es momento de tomar ninguna decisión que facilite la ruptura y el choque de trenes, sino de volver a la legalidad establecida en el propio Estatut", agregan.

Los firmantes instan a una "reconducción del conflicto" que ha de pasar "por negociar una solución política" y reclaman "una apuesta clara por el diálogo". "Es imprescindible parar el reloj, congelar todas las condiciones previas y sentarse a hablar, sin exclusiones ni líneas rojas", añaden.

Por todo ello, consideran "que la retirada del artículo 155 debería de implicar hacer posible una reforma constitucional con la participación de todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, y también iniciar los trabajos en Cataluña para elaborar un nuevo Estatut que dé respuesta a los anhelos de la sociedad catalana".

Al final del documento, los regidores aseguran que "todos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña merecemos un ejercicio de grandeza política desde todas las partes implicadas, reconociendo con valentía los errores que todos hemos cometido para poder superarlos y evitar, así, nuevos errores todavía más graves".