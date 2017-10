La proposición de su cita en 'First Dates' que dejó muda a esta mujer

FIRST DATES

First Dates nunca defrauda. El programa de Carlos Sobera en Cuatro lleva 463 capítulos y sigue sorprendiendo a la audiencia con las parejas que acuden al restaurante a buscar el amor.

Los emparejadores del espacio televisivo de citas reunieron en la noche del sábado a Manuel, un hombre de 63 años, de Alicante y con 8 hijos, con Elena, una administrativa de 58 años de Lleida que se define como "más seria" de lo que es.

Durante la cita no pareció que saltase esa chispa que hiciese presagiar un intenso romance entre la pareja.

En el momento de hablar de las aficiones surgió la frase más comentada de la noche.

"Me gusta subir montañas y me atrevo con algún deporte de riesgo, como barranquismo... ¿Has probado a ir a ríos de montaña y tirarte?", preguntó él.

"No", respondió ella con rotundidad.

Después, Manuel le contó cuál es su sueño y le hizo una proposición que dejó un poco extrañada a Elena: "Mi sueño es coger un coche o una caravana y recorrerme España de punta a punta. Descubrir calas donde apenas va gente. ¿Practicas nudismo?".

"No, ¿tú sí?", contestó extrañada.

"¿Lo harías?", replicó Manuel.

"No lo sé, no lo he hecho nunca", aseguró Elena.

"Yo sí. ¿Tú has probado lo que es bañarte totalmente desnuda?", volvió a insistir.

Y Manuel lanzó el órdago: "¿Te vendrías conmigo a una cala nudista? Te invitaría".

"No sé, no sé...", volvió a responder Elena.

Después de una charla más o menos fluida y una proposición nudista, parece que finalmente Elena y Manuel no podrán recorrer juntos España en caravana y visitar playas por las que pasear en cueros. Una pena.

Una cena correcta no te asegura una segunda cita. Entre Manuel y Elena no hubo feeling #FirstDates463 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/V6HB44DsqN — First dates (@firstdates_tv) 21 de octubre de 2017