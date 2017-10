"Atácalos": Un palestino pone "buenos días" en su muro, Facebook lo traduce como una amenaza e Israel lo detiene

La policía israelí arrestó la semana pasada por error y luego liberó a un palestino que había publicado "buenos días" en árabe en Facebook, un mensaje que el programa tradujo como "atáquenlos", en hebreo, y como "hacedles daño"m en inglés.

La policía solo ha conformado esta detención "por error", ante las sospechas de que estaba haciendo un llamamiento a la violencia, pero a las pocas horas lo dejó libre sin cargo alguno, según ha desvelado el diario israelí Haaretz.

El palestino había publicado una foto suya, apoyado en una grúa, en el asentamiento israelí de Beitar Ilit (donde viven unas 50.000 personas de forma ilegal); en esa villa, en la Cisjordania ocupada, es donde el hombre trabaja, con un permiso otorgado por Israel.

