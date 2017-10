Duras críticas al programa de Carlos Herrera en TVE por una encuesta "sexista"

Cómo lo ves, el nuevo programa de Carlos Herrera en Televisión Española es un despropósito. La cadena pública está cosechando muchas críticas por este tipo de espacios televisivos que muchos consideran que no deberían tener cabida en un canal que se paga con los impuestos de los españoles.

Además, la audiencia está dando la espalda —el segundo programa ha caído hasta el 7,3% de share con 1.220.000 espectadores— a un formato similar al que fracasó en verano en Telecinco (Mad in Spain) pero añadiendo una idea revolucionaria: encuestas a través de una aplicación que encima falla.

En el primer episodio hubo debates de calado como si te gusta o no la bandera de España o qué actitud incívica molesta más a los españoles: mear en la calle, no usar la papelera, escupir en plena calle o no recoger lo excrementos de un perro.

Este segundo programa también ha sido objeto de crítica por parte de los espectadores por culpa de otra encuesta que muchos han calificado de "sexista".

"¿Quién miente mejor, los hombres o las mujeres?", preguntaban.

El 89% de los espectadores cree que las mujeres mienten mejor que los hombres. #comoloves pic.twitter.com/OSRRL799tW — Comoloves_tve (@comoloves_tve) 22 de octubre de 2017

En redes han cargado con dureza contra el programa en general y con la encuesta en particular. Muchos se preguntan cómo es posible que se use dinero público para emitir ese tipo de contenido.

Las mujeres mentimos más y mejor porque somos las malvadas arpias que engañamos a los hombres (no es naaada misógino, qué va) #CómoLoVes 👍 — Esther (@esther_css) 22 de octubre de 2017

Preguntar si mienten mejor las mujeres que los hombres quizás era hacer televisión innovadora en el franquismo.



En el 2017 es 😴 #comoloves — Carlos Somni (@carsomni) 22 de octubre de 2017

En serio, todas las preguntas son para crear debates sin sentido. Crear una pelea entre los dos géneros no es para nada una buena idea. — Bluecervel (@Bluecervel18) 22 de octubre de 2017

#CómoLoVes ¡Qué pregunta más sexista preguntar quien miente mejor! Me niego a contestar esta estupidez — César Ortego Pélope (@Crisiportego) 22 de octubre de 2017

#Cómoloves esta pregunta es completamente sexista. Hombres y mujeres mentimos lo mismo. Odio todos estos debates innecesariamente polémicos. — Bluecervel (@Bluecervel18) 22 de octubre de 2017

#comoloves tanta evolución para que aún haya debates sobre quién miente mejor me produce vergüenza y asco,el presentador? no podía ser otro — Con música mejor (@pablofb44) 22 de octubre de 2017

#comoloves que antigüedad de tema, en serio? A estas alturas? Quién miente mejor? Hombres o mujeres? Arcaico — Juan Antonio Resa (@juanan_resa) 22 de octubre de 2017

Ascazo de programa! Y lo pagamos entre todos! — Leti (@Letiflus) 22 de octubre de 2017

Lo he puesto un rato y es insufrible! Vaya temas pufffff — Juan Antonio Resa (@juanan_resa) 22 de octubre de 2017