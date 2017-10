Roman Polanski, acusado de abusar de una niña de 10 años

Marianne Barnard, una artista de California, ha acusado Roman Polanski de abusar sexualmente de ella dos años antes de que el aclamado director de cine abandonara Estados Unidos tras ser declarado culpable de violación. En el momento del incidente, que según Barnard tuvo lugar en 1975, ella tenía 10 años. Inpirada por las denuncias de muchas mujeres contra el poderoso magnate cinematográfico Harvey Weinstein, la mujer ha contado el caso ahora al diario británico The Sun.

La madre de Barnard la llevó a conocer a Polanski a una playa de Malibú, en California. En ese momento el director ya era muy reconocido gracias a Repulsión, La semilla del diablo y Chinatown. Su matrimonio con la actriz Sharon Tate, que fue asesinado por Charles Manson en 1969, también le habían convertido en un nombre habitual de la prensa. Por su parte, Barnard había hecho algunos trabajos como modelo y al principio no vio nada raro en el encuentro. Según cuenta, Polanski la fotografió con un bikini y un abrigo de piel.

"Entonces dijo: 'Quítate la parte de arriba del bikini', con la que me sentía cómoda, y eso que sólo tenía 10 años y a menudo no llevaba parte de arriba", cuenta Barnard. "Pero entonces quiso que me quitara la parte de abajo. Empecé a sentirme muy incómoda. Entonces, en algún momento, me di cuenta de que mi madre se había ido. No sé adónde fue y la verdad es que no me di cuenta de que se marchaba, pero ya no estaba allí. Entonces él abusó de mí".

Barnard explicó sus acusaciones en un tuit el 13 de octubre:

#RomanPolanski took photos of me naked & in fur coat on beach in Malibu, I was 10 yrs old. He went on from there. This ends now #ROSEARMY https://t.co/CXoABPSn6H — Marianne Barnard (M) (@Marianne_M_B) 13 de octubre de 2017

Barnard ha contado a The Sun que todavía sufre un trastorno de estrés postraumático, así como claustrofobia, a causa de la conducta de la que acusa a Polanski. Recientemente ha iniciado una petición en la que exige a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood que expulsen a Polanski de la organización basándose en su conducta inapropiada, tal y como ha hecho la Academia con Weinstein.

En 2002 —25 años después de que Polanski admitiera haber violado a Samantha Geimer, de 13 años, por la sentencia de cuyo juicio decidió abandonar EEUU—, la Academia le otorgó el Oscar al Mejor director por el drama El Pianista, ambientado en el Holocausto y protagonizado por Adrien Brody, que también se llevó otro Oscar.

Desde las acusaciones de Geimer en 1977, otras tres mujeres han acusado a Polanski, que nunca ha vuelto a EEUU, de abusar de ellas sexualmente cuando eran adolescentes. Barnard ha presentado un informe ante la unidad de delitos sexuales del Departamento de Policía de Los Ángeles y su división de robo y homicidios, según The Sun.

Polanski, de 84 años, todavía no se ha pronunciado sobre estas últimas acusaciones. Su próxima película, titulada Basada en hechos reales, se estrenó en el pasado Festival de Cannes.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición estadounidense del 'HuffPost' y ha sido traducido del inglés.