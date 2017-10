Una turista española muere por disparos de la policía en una favela de Río de Janeiro

Una española ha fallecido este lunes después de que la policía de Rio de Janeiro disparara contra el vehículo turístico en el que se encontraba en la favela de Rocinha. Según las primeras informaciones, el conductor del vehículo aparentemente rompió el bloqueo de los agentes tras un tiroteo con traficantes, informó la Policía Militar.

La mujer, cuya identidad y edad no han sido reveladas, resultó "herida" y fue trasladada al cercano Hospital Miguel Couto, "pero no resistió", ha confirmado el cuerpo policial en un breve comunicado. Una fuente de la embajada española en Brasilia dijo a la AFP que la dependencia "está en contacto con las autoridades locales tras lo ocurrido, pero que por el momento no harán declaraciones".