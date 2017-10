El estreno de la octava temporada de 'The Walking Dead' deja varios misterios sin resolver

SPOILERS: si no quieres saber nada de lo que pasa en el primer capítulo de la octava temporada de The Walking Dead, no sigas leyendo.

"¡Psst! ¡Psssssst! ¿Qué demonios está pasando?".

Eso parece que le está diciendo Rick Grimes (Andrew Lincoln) a Maggie (Lauren Cohan) en el estreno de la octava temporada de The Walking Dead.

GENE PAGE/AMC

En un episodio repleto de saltos temporales como el capítulo número 100 de The Walking Dead, el primero de la octava temporada, cuesta no perderse en ciertos momentos. Y, pese a la incertidumbre de no saber bien qué está pasando en algunas partes, no ha defraudado.

Rick se pasó gran parte de la temporada pasada siendo una sombra de sí mismo, pero ahora por fin ha vuelto a dar un paso al frente para liderar a su gente, junto con sus aliados de Hilltop y el Reino, en un asalto a la fortaleza de Negan y los Salvadores, hasta el punto de lograr que Negan a duras penas logre ponerse a salvo.

Y no le hizo demasiada gracia.

El estreno de la octava temporada les ha dado a los fans varios motivos por los que alegrarse tras la crudeza y desolación exhibida en la anterior. Daryl (Norman Reedus), que acabó humillado por los Salvadores, alimentándose a base de comida de perro, ha vuelto a montar en su moto, volando cosas por los aires, quizás un guiño de los creadores de la serie a los fans: "Aquí tenéis. Lamentamos lo ocurrido".

Sin embargo, han quedado varias dudas sin resolver:

¿Quién es ese hombre y por qué cita Rick sus palabras?

Al comienzo del capítulo, Carl Grimes (Chandler Riggs) aparece conduciendo una furgoneta en busca de gasolina. Esa escena es una recreación, a modo de homenaje, de la escena inicial que protagoniza su padre en el primerísimo episodio de The Walking Dead.

En el trayecto, Carl se topa con un personaje misterioso (representado por el actor Avi Nash), que está escondido tras unos coches abandonados suplicándole ayuda. Pero justo aparece Rick y le espanta a tiros.

Teniendo en cuenta la inminencia de la guerra sin cuartel contra Negan, es fácil olvidarse de este desconocido, pero ya hay importantes indicios de que podría convertirse en un personaje importante en la trama.

A principios de año, TVLine informó de un casting en The Walking Dead para representar a un tal "Abbud", un "carismático musulmán estadounidense con los nervios, digamos, agitados, porque se las ha tenido que apañar él solo mucho tiempo en zombilandia". El personaje misterioso de este nuevo capítulo menciona el Corán en el diálogo que mantiene con Carl, lo que podría confirmar que se trata de "Abbud."

Si es que ese es su verdadero nombre...

Comicbook.com ha anticipado que Abbud podría estar basado en el personaje de cómic Siddiq, perteneciente a la comunidad de Oceanside.

Pero, recordemos, se supone que Negan mató a todos los varones de Oceanside. Si Abbud perteneció a esa comunidad y logró escapar, el trauma que le debió de causar podría explicar por qué le dice a Carl eso de "yo también he tenido que pasar por muchas cosas".

(Evidentemente, se trata del fin del mundo, todos han tenido que pasar por muchas cosas).

Un detalle aún más importante es cuando ese misterioso personaje le recita a Carl un fragmento del Corán: "Mi misericordia prevalece sobre mi ira".

Más tarde, en uno de los saltos temporales del final del capítulo, Rick pronuncia esas mismas palabras.

(¿¡Cómo!?)

Habrá que prepararse para conocer bien a ese misterioso personaje.

¿A qué vienen tantos saltos temporales?

Hacía tiempo que se sabía que iba a haber un salto temporal importante en la serie, ya que también se produce en el cómic tras la guerra con Negan y apareció en el tráiler de la temporada 8. Sin embargo, este no es el único salto temporal del capítulo: no para de saltar de una época a otra. En uno de éstos, Rick está dando un discurso; en otro, parece que ha estado llorando; en otro, se le ve muy envejecido y llevando una vida tranquila con Michonne (Danai Gurira).

Scott Gimple, el máximo responsable de la serie, confesó al Entertainment Weekly que algunas cosas relativas a la línea temporal de la serie podrían ser "algo confusas". El valor de ese "algo" ya ha quedado claro.

Lo que se sabe con certeza hasta ahora es que, tras la batalla con Negan, la siguiente misión de Rick será encontrar algo de tinte para sus nuevas canas.

¿Dónde ha "aprendido" a conducir Gregory?

GENE PAGE/AMC

Antes de que Rick y los suyos desaten el caos sobre los Salvadores, se descubre que el líder de Hilltop, Gregory (Xander Berkeley) ha sometido a su comunidad a los pies de Negan. O eso cree, porque absolutamente nadie le hace caso, porque es un inútil. Ahora siguen a Maggie.

El problema surge cuando el padre Gabriel (Seth Gilliam) se dispone a emprender la retirada antes de que llegue la horda de caminantes. Se da cuenta de que Gregory está en apuros y sale del coche para ayudarle, pero Gregory acaba tomando el coche y deja atrás a Gabriel.

La mayor pega que se le puede poner a esta escena no tiene que ver con Gabriel (lo que hace es una estupidez). El problema es la forma de conducir de Gregory: sube al coche, mira hacia atrás como si fuera a retroceder y lo siguiente que pasa es que el coche se mueve hacia delante.

Ese nivelazo de conducción no es nuevo en la serie:

Greg, aprende del error de Lori Grimes (Sarah Wayne Callies). Mira por dónde vas.

¿Por qué no aprovecha Gabriel para disparar a Negan?

AMC

Tras la huida de Gregory en su coche, el padre Gabriel intenta ponerse a salvo y acaba en un edificio o remolque cercano. El problema es que Negan también se ha resguardado ahí. Bueno, no, el problema es que Negan también está ahí y Gabriel se queda parado sin hacer nada.

Negan empieza: "Espero que lleves puestos los pantalones de cagarte encima". El silencio de Gabriel parece confirmar que sí que los lleva.

Aunque puede que Gabriel no tuviera ya munición y esta crítica no tenga fundamento. Como el resto de la temporada sea tan frenética como han prometido los creadores y los actores de la serie, serán los fans de la serie quienes necesiten esos pantalones, y pronto.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.