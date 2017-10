El presidente Donald Trump tuvo problemas para recordar el nombre de un soldado estadounidense muerto en una emboscada en Níger cuando llamó a su viuda para ofrecerle condolencias, según ha explicado este lunes la mujer, que también ha asegurado que la actitud del mandatario la hizo llorar.

"Sí, el presidente dijo que él (mi marido) sabía a lo que se exponía, pero que igual es doloroso (...) eso me hizo llorar porque estaba muy enojada por el tono de su voz y cómo lo dijo", ha asegurado Myeshia Johnson, la viuda del sargento La David Johnson, en una entrevista con la cadena ABC.

Trump "no podía recordar el nombre de mi marido", ha asegurado. "Le oía tartamudear al intentar recordar el nombre de mi marido y eso fue lo que más daño me hizo, porque si mi marido estaba ahí fuera luchando por nuestro país y arriesgando su vida, ¿por qué no podía acordarse de su nombre?", se preguntó.

"Eso es lo que me molestó y me hizo llorar todavía más, porque mi marido era un soldado increíble", ha añadido la viuda, que en un tono sereno dio un "cien por cien" de validez a la versión dada por la la congresista Frederica Wilson, que escuchó la conversación, e hizo público el malestar de la familia. También se ha adelantado a posibles críticas: "¿Por qué íbamos a inventarnos algo así?".

El presidente ha respondido rápido en Twitter. "Tuve una conversación muy respetuosa con la viuda del sargento La David Johnson, y mencioné su nombre desde el principio, sin dudarlo", ha asegurado.

I had a very respectful conversation with the widow of Sgt. La David Johnson, and spoke his name from beginning, without hesitation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de octubre de 2017

El malestar de la viuda, embarazada de su tercer hijo, se extiende a la poca información que dijo haber recibido por parte de las autoridades en relación a las circunstancias del ataque, ocurrido el 4 de octubre. También se ha quejado de que no pudo ver el cuerpo del difunto militar.

"Necesito verlo para saber que es mi marido (...) No me dejarán ver ni un dedo, ni una mano. Sé como es el cuerpo de mi marido de pies a cabeza y no me dejarán ver nada", ha lamentado. Myeshia Johnson ha apuntado que, por lo que ella ha podido comprobar, el féretro "podría estar vacío".