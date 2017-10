Iglesias incendia Twitter al recordar estas palabras de Sánchez a Évole en octubre de 2016

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha recuperado un fragmento de la entrevista que mantuvo el líder del PSDOE, Pedro Sánchez, con el periodista Jordi Évole en octubre de 2016. En aquella conversación, Sánchez reconoció las presiones desde dentro de su formación para que no se sentase a hablar con Podemos por su apoyo al "derecho a decidir" de los catalanes:

El fragmento se desarrolló de la siguiente manera:

- Jordi Évole. Tú intentaste un Gobierno y el primero con quien te sentaste fue con Ciudadanos. Alguien dentro del partido te dijo primero con Ciudadanos o si no te retiro mi apoyo.

- Pedro Sánchez. No nunca. En aquellos meses críticos, yo acepté algunas de las condiciones que me pusieron algunos secretarios generales. Una de ellas fue no aceptar ni por activa ni por pasiva el apoyo de las fuerzas nacionalistas catalanas. Decían que no podíamos aceptar ni la abstención. Eso fue uno de mis errores.

- Jordi Évole. Yo te hablaba por Podemos...

- Pedro Sánchez. Sí, sí,... En aquella resolución se hablaba de que no podíamos sentarnos con aquellas fuerzas políticas que defendieran el derecho a decidir en Cataluña, como Podemos. Yo finalmente me senté con Iglesias, con Podemos. Yo finalmente me senté en paralelo con Pablo y con Albert. Y sí, cometí un error por firmar sólo con Ciudadanos y no con Podemos. Aunque en aquel entonces todos estaban jugando a que hubiera segundas elecciones.