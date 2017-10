Jordi Évole hace de canguro de Ferreras en el nuevo y genial anuncio de 'Salvados'

Salvados es uno de los programas con más prestigio dentro de la parrilla española. El espacio televisivo de reportajes y entrevistas presentado por Jordi Évole ha conseguido ganarse un hueco en los domingos de laSexta.

Pero es casi en noviembre y no se sabe nada de la nueva temporada de Salvados, que volvió con motivo del referéndum catalán del 1 de octubre para entrevistar a el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Ante la insistencia de muchos espectadores, Jordi Évole ha decidido publicar un vídeo en tono de humor que explica por qué lleva retraso la nueva temporada.

"Muchos nos lo preguntáis. ¿Por qué no ha vuelto todavía Salvados? No he podido aguantar más. Os lo cuento aquí en exclusiva. Próximamente", explicaba en un tuit el periodista en el que adjuntaba un vídeo muy pero que muy bueno.

En las imágenes se puede ver a Évole haciendo de canguro de Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo, y pidiéndole un hueco en la parrilla de la cadena.

Hace unos días, Évole compartió un vídeo pidiendo una entrevista con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que este respondió de forma afirmativa, además de proponerse como colaborador de Zapeando —no es broma—.

SALVADOS EN

VENEZUELA.

Nicolás Maduro nos confirmó ayer una de las entrevistas más perseguidas de la historia de Salvados. Próximamente. pic.twitter.com/Eh1GhjCkMc — Jordi Évole (@jordievole) 18 de octubre de 2017