Las sentidas palabras de Jordi Évole sobre lo que quiere en Cataluña que dan muchísimo que pensar

El periodista Jordi Évole ha publicado un poema —en El Periódico—, versionando el Quiero todo esto de José Agustín Goytisolo, que da muchísimo que pensar en torno al conflicto catalán y el día a día de los catalanes.

Comienza el texto de Évole: "Quiero dejar de vivir días históricos. Quiero levantarme sin sobresaltos. Quiero que cada hora no haya una 'Última hora'. Quiero dejar de etiquetar y de que me etiqueten".

"Quiero relatos menos épicos. Quiero manifestaciones donde los convocantes den menos asistencia que la policía. Quiero que no me digan lo que tengo que hacer. Quiero que los observadores internacionales nos dejen de observar. Quiero que no nos flipemos si salimos en el Washington Post", continúa el periodista, quien concluye su texto "quiero que pase todo esto. Quiero que Goytisolo me perdone por haberle intentado copiar. Quiero que resucite Federico Luppi y me recuerde que existe el lugar en el mundo que quiero, aunque ahora quede muy lejos".

Pincha a continuación para leer el texto completo:

Quiero que nacer en un sitio sea una casualidad y no te dé derecho a ser más que nadie. https://t.co/DRbYySFpUa — Jordi Évole (@jordievole) 22 de octubre de 2017

El texto de Évole, que ha recibido más de 2.000 'me gusta' en pocas horas, ha generado también centenares de comentarios:

Presos políticos los Jordis. Si yo q no soy nadie me subo en coche de la policía, también sería preso político. Pregunto — Rodrigo José Félix (@Joselixrodrigo) 22 de octubre de 2017

Quiero exactamente lo mismo que tú, lo mismo que casi todos. — Domenica (@DomenicaPazar) 22 de octubre de 2017

Yo también quiero dejar de explicar al mundo que Barcelona es Catalunya y sentir la normalidad de un Estado del mundo — Daniel Agudo (@daagsi) 22 de octubre de 2017