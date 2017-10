Matt Damon admite que sabía que Harvey Weinstein acosó sexualmente a Gwyneth Paltrow

El escándalo Harvey Weinstein parece no tener fin. Desde que se supo que el productor había abusado de varias actrices y acosado sexualmente a otras, las revelaciones no han hecho más que ir en aumento. El último en hablar (en volver a hablar, mejor dicho) ha sido el actor Matt Damon.

El intérprete acudió este lunes al programa Good Morning America junto a su compañero George Clooney y allí reconoció que sabía que Weinstein había acosado sexualmente a Gwyneth Paltrow. Damon contó que había sido su amigo Ben Affleck, novio de Paltrow en aquella época, quien le contó el episodio vivido por la actriz durante el rodaje de Emma (1996) y destapado por el diario The New York Times el martes 10 de octubre.

"This level of criminal sexual predation was not something I ever thought was going on." - Matt Damon on Harvey Weinstein pic.twitter.com/VLBR9c7nG3