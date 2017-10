Críticas a una diputada del PP por el mensaje que ha escrito junto a estas dos fotos de Ada Colau

La diputada del PP Ana Belén Vázquez Blanco ha generado numerosas críticas en las redes sociales por el ataque que ha hecho en Twitter a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

"La cara es el espejo del alma y los ojos sus intérpretes...Menos mal que no tienes bolardos para parar la aplicación de la Ley! # vergüenza", ha escrito la dirigente 'popular'.

Junto al escrito, se ve una famosa foto de Colau en la que aparece sonriendo en un homenaje a las víctimas del atentado de Barcelona. Junto a ella, sale la imagen de la alcaldesa con cara muy seria tras conocerse la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

"Cuando le matan a 16. Cuando le meten el 155", se lee.

La cara es el espejo del alma y los ojos sus intérpretes...Menos mal que no tienes bolardos para parar la aplicación de la Ley! #vergüenza 😔 pic.twitter.com/0EaB08odpN

La foto de Colau riéndose en el homenaje a las víctimas corrió rápidamente en su día por las redes sociales, pero el vídeo completo de aquel momento ayuda a aclarar las cosas. Así se ve que Colau no tenía ninguna vela porque la había depositado en el suelo momentos antes.

Y, ¿de qué se reía? Como aclaró la periodista Clara Jiménez en Al Rojo Vivo, de laSexta, Colau estaba hablando con una señora. "Efectivamente se ríe, pero dentro de un contexto, mientras habla con alguien que se ha acercado a ella. Es decir, no es que durante la ofrenda se estuviera riendo, que es lo que se insinúa dentro de estos tuits", subraya.

De hecho, horas antes, en otro homenaje, la alcaldesa de Barcelona no había podido evitar las lágrimas. La regidora fue una de las numerosas autoridades que presetaron sus respetos ante el altar improvisado en el lugar del ataque terrorista.

Estas son algunas reacciones que ha generado el tuit de Ana Belén Vázquez Blanco:

Difamar con manipulaciones, la que no tiene vergüenza eres tú.

No, no todo vale y menos si es la mentira el instrumento para conseguirlo. Los pirómanos no solo andan por los montes de Galicia