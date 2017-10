El Congreso insta a equiparar los sueldos de Policía y Guardia Civil con Mossos

El Congreso ha aprobado este martes, a iniciativa del PP, un proposición en la que insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy a equiparar el salario de los miembros de la Policía y la Guardia Civil al de los Mossos d'Esquadra y otros cuerpos autonómicos.

En la actualidad, los policías y guardias civiles ganan en torno a los 1.500 euros netos al mes, mientras que los mossos d'Esquadra cobran unos 2.000 mensuales.

La iniciativa tiene la forma de proposición no de ley (PNL), lo que significa que no es vinculante, sino que solo sirve para posicionarse políticamente. El Gobierno no tiene ninguna obligación de hacer caso a la PNL y no suelen ser tenidas en cuenta.

Queremos 👉🏼 equiparación salarial de POLICÍAS Y GUARDIA CIVILES con policías autonómicas.

Hasta 2008 teníamos un camino,👉🏼#equiparacion.👇🏿👇🏿 pic.twitter.com/tI630qnF75 — SUP (@Sup_Policia) 24 de octubre de 2017

Es más, el propio Congreso ya aprobó el pasado mes de febrero otra iniciativa que también instaba a eliminar las desigualdades en las retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En aquella ocasión el impulsor era el diputado Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos.

No era la primera vez que un texto así llegaba a la Cámara, ya que es una reivindicación histórica. En 2013, la entonces diputada Rosa Díez, de UPyD, también presentó una proposición con este reclamo, aunque en aquella ocasión fue rechazada.

El texto aprobado este martes insta al Gobierno a incorporar en los presupuestos generales del Estado, a partir de 2018, las partidas necesarias para equiparar progresivamente los salarios. Esta medida ya fue incluida en el anteproyecto de ley de cuentas públicas que habían pactado PP y Ciudadanos, tal y como anunció el líder de los liberales Albert Rivera en septiembre. Sin embargo, estas cuentas han sido retiradas por el ministro Cristóbal Montoro ante la falta de apoyo necesario para su aprobación.

La PNL ha contado con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos, mientras que Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV y Compromís lo hicieron en contra. El resultado final ha sido 248 a favor, 92 en contra y 1 abstención, esta última procedente del diputado Pedro Quevedo, de Nueva Canarias.

Esta reivindicación se incluyó en el texto final de la PNL mediante una enmienda de última hora que se hicieron a sí mismos los conservadores. En realidad, la iniciativa está redactada como un apoyo a la actuación de los miembros de la Policía y a la Guardia Civil desplegados en Cataluña con motivo del referéndum por la independencia celebrado el pasado 1 de octubre. Esta ha sido la razón que Podemos, por ejemplo, se posicionara en contra de la equiparación salarial, cuando en otras ocasiones su grupo ha votado a favor.