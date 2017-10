El detalle de Anastacia tras su polémico paso por 'El Hormiguero'

La cantante Anastacia fue a divertirse a El Hormiguero el pasado 6 de octubre. La estrella del pop acudió al programa de Pablo Motos en Antena 3 para hablar de su nuevo disco Evolution y de cómo se ha enfrentado a un cáncer.

Pero lo más comentado fue la actitud excesivamente cariñosa que Motos tuvo con la cantante, que le valieron numerosas críticas en Twitter.

Ahora, casi un mes después, la cuenta de Twitter de El Hormiguero ha compartido un regalo que Anastacia ha mandado al equipo del programa. "Detallazo de Anastacia, que nos ha enviado pastelitos personalizados para todo el equipo para agradecernos lo bien que lo pasó", aseguraron.

Además, la propia cantante respondió al tuit con otro cariñoso comentario: "Me divertí mucho. Me alegro de que os haya gustado", dijo Anastacia.

👍🙏🤘💋 I had so much fun. Glad you liked them 😋