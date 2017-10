La edición de 2017 de Operación Triunfo arrancó fuerte: logró 2,7 millones de espectadores (19% de audiencia) el programa fue trending topic mundial y su aplicación se usó tanto que llegó a colapsarse. Los comentarios en las redes fueron la sal de un programa excesivamente largo (la una y pico de la mañana en la televisión pública... ¿estamos locos?) y en la que la brillantez vocal brilló por su ausencia.

Esa falta de voz afinación —que muchos concursantes achacaron a problemas con el sonido— fue uno de los aspectos que más destacó el jurado, que está formado por tres miembros (más un cuarto rotativo que llegará a partir de la próxima gala): Mónica Naranjo, Manuel Martos y Joe Pérez. Éste último es, probablemente, el menos conocido del trío.

Pérez es especialista en marketing y derechos de autor, ha pasado por diversas discográficas y agencias de publicidad y actualmente director de marketing de la promotora de conciertos Live Nation Entertainment. Pero al público todo eso le dio igual: cuando vio su porte serio, su tono formal y su media melenita la nostalgia jugó su baza y todos lo calificaron como el Risto Mejide de 2017.

Pero en su día la acidez de Mejide —hoy columnista, presentador de un espacio propio e influencer de masas por matrimonio— dejó una huella muy honda que los más viejos del lugar no olvidan. Pérez lo intentó... pero sólo se quedó a medias, según muchos tuiteros.

Hay un señor ahí que intenta hacernos creer que es Risto, pero no. No cuela. #OTGala0 pic.twitter.com/neHMo3IbcG

Este hombre se cree Risto Mejide y no llega a Señorita Rottenmeier #OTgala0 pic.twitter.com/Ewb0hRFgiL

Cuando lo pides por Alixpress vs. Cuando te llega a casa #OTGala0 #Risto pic.twitter.com/tTEcTlIUwr

Joe Pérez-Orive un intento de Risto q no tiene futuro... #OTGala0 #tve1

#OTGala0 Joe quiere ser una copia de risto y no llega ni a imitación de los chinos

No soporto al risto de aliexpress #OTGala0 pic.twitter.com/oYXOKA2bDX

Joe: Me creo Risto Mejide y no llego ni a pedo.

STOP

No sigas intentando imitarle porque te va a ir fatal #OTGala0 pic.twitter.com/z5Peb7y0sn