Juliette Binoche, que sufrió abusos sexuales de niña, cuenta su experiencia con Harvey Weinstein

Juliette Binoche ha decidido pronunciarse sobre el escándalo Harvey Weinstein. La actriz francesa, que ganó un Oscar en 1997 por la película El paciente inglés, ha contado a Le Monde este lunes 23 de octubre las agresiones sexuales de las que fue víctima al comienzo de su carrera, ahora que se está hablando tanto del caso Weinstein.

El productor estadounidense, acusado por decenas de mujeres de acoso, agresiones sexuales y violación, conoce bien a Binoche, ya que él produjo la película que dio a conocer a la actriz en todo el mundo, pero también Chocolat en 2001, que le valió una nominación a los Oscar, y Los amantes del Puente Nuevo diez años antes.

"Conozco muchas facetas de Harvey, dado que he trabajado con él en varias ocasiones", explica Binoche en esta larga entrevista al diario francés. "En esa época nunca me sentí en peligro con él, porque creo que ya estaba armada. La única vez que oí una insinuación sexual verbal por su parte, no me la tomé en serio y respondí inmediatamente con un revés fuera de juego", afirma.

Aunque el magnate de Hollywood no la acosó directamente, la intérprete recuerda que una compañera "le contó un día" un comportamiento así por parte de Weinstein. "Pero creo que yo desarrollé demasiado pronto un sentido del peligro por las circunstancias que me encontré en la infancia y en mis inicios como actriz", argumenta Binoche antes de confesar su propia experiencia.

"A los 18 años, un director, para hablarme de un proyecto nuevo, me invitó a cenar. Al final de la cena, se me echó encima para besarme. Le aparté inmediatamente diciéndole: '¡Eh, que tengo novio!'. Otra vez, con 21 años, me invitaron a casa de un productor una hora antes de una cena organizada por el final de un rodaje, y se me tiró encima de forma salvaje, tuve que apartarlo de la misma manera. Instintivamente, deseaba que respetaran mis sentimientos y mi cuerpo. Mi historia personal me llevaba a ello. Con 7 años (y este episodio ya lo conté en la revista 'Elle'), un profesor se atrevió a realizarme tocamientos sexuales, después de lo cual empecé a ponerme pantalones para protegerme. Una compañera me contó que también se lo había hecho a ella y pude contárselo a mi madre. Y entonces dejó de hacerlo".

Estas experiencias traumatizantes le permitieron "armarse rápidamente" y protegerse frente al productor. "Cuando trabajé con Harvey Weinstein, sentía a quién tenía delante", afirma Binoche. "Es el tipo de tío con el que nunca iría a divertirme. Comí con él una vez cara a cara en su suite y no sentí peligro, pero no entendía por qué se empeñaba en verme", prosigue. "Es un ser complejo y también extrañamente encantador. Pero también sabía muy bien qué bestia había en él".

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Francia y ha sido traducido del francés por Marina Velasco Serrano