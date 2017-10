La "enfermedad diabólica" que ha mantenido a Anna Simon fuera de 'Zapeando'

Anna Simon, colaboradora de Zapeando de LaSexta, llevaba algunas semanas sin estar en el programa. Este martes ha reaparecido y ha explicado las razones de su ausencia.

"No sabemos por qué no has venido estos días, que la gente estaba preocupada", ha comentado el presentador, Frank Blanco. "He estado mala del estómago", ha replicado Simon.

"Me alegra que vuelvas ya, por fin, porque me había preocupado. Digo... esto, como se alargue... como esto se estire mucho, tu enfermedad diabólica, no llegas a tiempo", observó Frank Blanco, en referencia a las festividades que preparan en el programa por la emisión número 1.000 de Zapeando, para la que queda apenas un mes.

"Claro, Anna, es que celebrar 'Zapeando 1.000' sin ti pues es que no sería lo mismo", continuó el presentador. "Calla, tonto, de verdad. Qué bonito es oír a tanta gente diciendo que me aprecia", dijo la colaboradora.

Simon protagonizó un loco regresó al programa, con gritos y una camisa de fuerza incluidos.