Todo cambia para que todo siga igual. La máxima de El Gatopardo se la ha aplicado Operación Triunfo: la combinación entre nostalgia y novedad ha conseguido catapultar a la Gala 0 de la nueva OT al éxito: su primera entrega ha cosechado 2,7 millones de espectadores, un 19% de audiencia.

Parte de esos elementos que han cambiado ha sido su presentador. Carlos Lozano (y, en su etapa en Telecinco, Pilar Rubio) ha sido sustituido por Roberto Leal, sevillano de 38 años. El rostro de España Directo asume ahora este nuevo reto y, en su primera gala, supo cómo salvar los muebles. Aunque tuvo algunas pequeñas meteduras de pata (en tres horas de directo, ¿quién no las tendría?) y en ocasiones se le notó tenso, en general estuvo más que a la altura.

Quien quiso darle un pequeño consejo fue Rosa López. La primera ganadora de Operación Triunfo hace ya 16 años pasó por el plató para charlar con los concursantes y recomendarles que, sobre todo, no perdieran su esencia y se mantuvieran fieles a ellos mismos y a sus principios.

De paso, López quiso darle un superconsejito a Roberto Leal, que ocurrió pasada una hora y 40 minutos de gala. "Roberto, enhorabuena, me hace mucha ilusión". Y, para rematar la faena, le instó: "Cuanto antes te quites el palito del, del, del, del... mejor". Leal se tomó la recomendación con guasa. "Sí, que me vaya soltando un poco, ¿no? Ese es el consejo, ¿no, Rosa?", comentó haciendo algunos estiramientos. "¡Qué máquina eres! Me hace mucha ilusión verte aquí, de verdad", le dijo ella.

"Ay, qué ilusión, oye. Me ha dicho que cuánto antes me quite el palito... Claro, porque me ve muy tenso todavía. ¡Bueno, poco a poco! Porque yo me veo bien...", ha acabado bromeando el propio Leal con los concursantes.