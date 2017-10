Un senador republicano clave para Trump le llama "mentiroso en grado máximo"

El enfrentamiento del presidente de EEUU, Donald Trump, con el senador republicano Bob Corker ha subido este martes de tono con insultos del mandatario y declaraciones del legislador sobre la incompetencia del magnate, horas antes de una reunión clave en el Congreso sobre la reforma fiscal.

Corker, actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, se ha mostrado abiertamente crítico con Trump desde hace semanas, en coincidencia con su decisión de no optar a ser reelegido en los comicios legislativos del próximo año.

Este martes, horas antes de un almuerzo en el Capitolio entre Trump y los senadores republicanos para avanzar en el plan de reforma fiscal del mandatario, Corker ha querido dar un consejo al magnate.

"Me gustaría verlo a él (Trump) dejar esto (la reforma fiscal) a los profesionales por un tiempo, y ver si podemos hacer algo que sea constructivo", ha declarado Corker en una entrevista con la cadena ABC.

Trump ha respondido de inmediato en su cuenta de Twitter y ha reiterado el argumento que ya dio en su día, falso según Corker, acerca de que el senador no va a buscar la reelección porque él rehusó apoyarlo.

Bob Corker, who helped President O give us the bad Iran Deal & couldn't get elected dog catcher in Tennessee, is now fighting Tax Cuts.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de octubre de 2017

...Corker dropped out of the race in Tennesse when I refused to endorse him, and now is only negative on anything Trump. Look at his record! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de octubre de 2017

El mandatario ha llamado "don nadie" a Corker en un tuit y en otro ha dicho de él que "no pudo ser elegido ni para perrero en Tennessee", el estado del senador.

Isn't it sad that lightweight Senator Bob Corker, who couldn't get re-elected in the Great State of Tennessee, will now fight Tax Cuts plus! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de octubre de 2017

En otra serie de tuits, Trump ha afirmado que Corker es la "cabeza incompetente" del Comité de Exteriores del Senado, que "no tiene ni idea" y, por eso, "el mundo entero ha estado riéndose y aprovechándose" de Estados Unidos.

Sen. Corker is the incompetent head of the Foreign Relations Committee, & look how poorly the U.S. has done. He doesn't have a clue as..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de octubre de 2017

...the entire World WAS laughing and taking advantage of us. People like liddle' Bob Corker have set the U.S. way back. Now we move forward! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de octubre de 2017

Corker no se ha quedado callado y primero en Twitter ha dicho de Trump que es un "presidente totalmente mentiroso", al pedir "alertar" al personal de la "guardería" en la que, a su juicio, se ha convertido la Casa Blanca con la llegada del magnate.

Same untruths from an utterly untruthful president. #AlertTheDaycareStaff — Senator Bob Corker (@SenBobCorker) 24 de octubre de 2017

Después, en un tono más serio durante una entrevista con la CNN en los pasillos del Capitolio, Corker ha comentado que Trump tiene "una gran dificultad con (decir) la verdad", y ha añadido que "de ninguna manera" lo apoyaría nuevamente si busca ser reelegido para la Presidencia.

Trump "ha demostrado ser incapaz de estar a la altura de las circunstancias" y, cuando termine su mandato, se le recordará sobre todo por la "constante falta de veracidad" y la "degradación de nuestra nación", ha declarado el senador.

A comienzos de este mes, Corker advirtió en una entrevista con The New York Times de que Trump está "encaminando" a Estados Unidos hacia "la III Guerra Mundial", principalmente por su actitud ante las amenazas nucleares de Corea del Norte.

Trump es un presidente que está actuando "como si lo estuviera haciendo en 'The Apprentice' (El Aprendiz) o algo así", dijo entonces en alusión al programa de televisión en el que participaba el magnate antes de lanzarse a la política. "Me preocupa. Tendría que preocupar a cualquiera que se preocupe por nuestra nación", subrayó el senador.