La primera gala del nuevo Operación Triunfo ha entrado con fuerza en la parrilla televisiva española. TVE ha apostado por uno de sus concursos estrella y parece que —por el momento— la audiencia lo ha respaldado.

Más de 2,7 millones de espectadores vieron la llamada gala 0, una cuota de pantalla (19%) que ya quisiera en estos momentos el Gran Hermano Revolution de Jorge Javier Vázquez en Telecinco.

El programa tuvo momentos nostálgicos de todo tipo y no pudo empezar mejor: con una actuación estelar de Mónica Naranjo, ahora miembro del jurado. La diva puso en pie al público que estaba en el plató con una puesta en escena espectacular, pero hubo un detalle durante su actuación que no pasó desapercibido en redes y no lo protagonizó ella, si no una de sus bailarinas.

Con el fervor del momento, a una de las mujeres del cuerpo de baile que acompañaba a Naranjo la vestimenta le jugó una mala pasada y claro, en 2001 los espectadores lo hubieran comentado con el compañero o compañera de sofá, pero ahora con Twitter...

¿Soy la única que ha visto a la pobre bailarina en tetas? #OTGala0 — MonicaTV 🍓 (@MonicaTV7) 23 de octubre de 2017

Han salido unas tetas o he soñado? #OTGala0 — SoyGas (@peroxidao) 23 de octubre de 2017

Primera gala #OTGala0 y la bailarina de pelo rizado nos enseña las tetas 😂😂😂 — Esti ..🤗 (@esticabasanz35) 23 de octubre de 2017

Soy la unica que se ha dado cuenta del "pechugazo" de la bailarina?? #OTGala0 — ❤Vicky Marín❤ (@vickymariiin) 23 de octubre de 2017