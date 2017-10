Coria del Río descarta el vertido tóxico como origen de los extraños olores en el pueblo

El Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) ha descartado la hipótesis de que un vertido tóxico haya sido el causante de los fuertes olores y afecciones diversas entre los vecinos de un barrio del municipio, mientras que la Junta de Andalucía ha criticado al alcalde Modesto González por "inacción".

El vertido ha sido descartado por los integrantes de la Junta Local de Seguridad de Coria, que ha reunido a representantes de las Consejerías de Salud y Medio Ambiente, de la Subdelegación del Gobierno y técnicos de la empresa de aguas Emasesa, quienes han querido trasladar también un mensaje de tranquilidad a la población.

Los expertos han rechazado la idea del vertido y se ha iniciado la búsqueda de un hidrocarburo de un depósito enterrado como posible origen del problema.

LABOR "DETECTIVESCA"

El consejero delegado de Emanesa, Jaime Palop, ha informado de que se ha iniciado una investigación para localizar un respiradero enterrado, que contenga un depósito de hidrocarburo y que esté conectado a la red de saneamiento, y que "por succión esté introduciendo en los colectores gases".

Para atajar el problema, Palop ha explicado que se comenzará a aislar el flujo de aire por sectores de la zona y localizar así de dónde proceden los malos olores con exactitud, a la vez que ha afirmado que hoy se han comenzado a utilizar cámaras para que fotografíen y filmen la red de saneamiento en busca del origen, en lo que ha calificado como "labor detectivesca".

"No se van a escatimar medios ni esfuerzos", ha dicho el delegado de Emasesa, aunque ha adelantado que la situación es complicada y que se ha repetido en otras ciudades españolas como Vigo o Zaragoza, y ha admitido que no siempre se encuentra solución.

La delegada de Salud de la Junta, María Ángeles Fernández, ha cifrado en alrededor de 140 las personas afectadas por los malos olores, que ha sido tratadas por "patologías banales", como picores de garganta y dolores de nariz. Los vecinos señalan que, además, sufren de cefaleas, mareos e incluso subidas de tensión, lo que ha obligado incluso a llamar a la ambulancia en una decena de ocasiones. Las casas están protegidas con telas, alfombras y cinta aislante para que no entre el olor por puertas y ventanas y hay quien está usando mascarillas, sobre todo en la Barriada Guadalquivir, que es donde los olores son más insoportables.

¿CÓMO SE ATAJA MIENTRAS EL PROBLEMA?

Para suavizar el problema, se ha puesto en marcha en Coria del Río un extractor industrial para eliminar el gas de la zona, que se suma a los muestreos realizados a diario por trabajadores de Emasesa en la barriada más afectada de la localidad y que se llevan produciendo desde hace un mes.

En ese sentido, el alcalde de la localidad, Modesto González, del Partido Andalucista, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad ante la situación, a la vez que ha pedido paciencia a los vecinos y confianza, ya que hay coordinación entre todas las administraciones para poner fin al problema.

Esta mañana ha habido una reunión de la junta de seguridad del municipio y, además de avalar la colocación del extractor para absorber gases, se ha decidido crear una comisión de seguimiento de este problema y pedirle un nuevo informe a la Universidad de Sevilla, ya que el anterior hecho por la Junta demuestra que se han encontrado en el aire dos compuestos químicos -fenol y dimetilacetadima- cuyo alcance real se desconoce.

No obstante, el Gobierno de Susana Díaz insiste en que "no hay peligro para la salud de los vecinos ya que las sustancias que se detectan no tienen una proporción que pueda considerarse tóxica".

El 3 de octubre la Junta recibió una denuncia de un grupo de vecinos por los fuertes olores en la barriada, un técnico confirmó los olores y el día 10 se trasladó información al Ayuntamiento y a la Delegación de Medio Ambiente para que investigue el origen y tome las medidas oportunas.

Imágenes del extractor colocado en Coria y de los técnicos que están revisando lo que ocurre en la barriada.

"INACCIÓN"

Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, ha recriminado al alcalde de Coria por su "inacción", después de que desde el Ayuntamiento se señalara que los malos olores en distintas zonas de la localidad vienen "arrastrándose" desde hace tres años, especialmente cuando no llueve.

"Desde el Ayuntamiento se dice que estos malos olores y sus consecuencias vienen arrastrándose desde hace tres años y le quiero preguntar al alcalde por qué hasta ahora no ha convocado una reunión de la Junta local de seguridad, por qué no ha reunido a los portavoces", ha recalcado Blanco, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Tras inquirir al regidor sobre su "inacción", el portavoz del Ejecutivo andaluz le ha reclamado que "cumpla su responsabilidad como alcalde", la cual "no se limita a querer trasladar la responsabilidad a otras administraciones", ha remachado.

No obstante, ha hecho un "llamamiento a la tranquilidad" tras subrayar que los informes realizados "hacen hincapié en que las sustancias detectadas en las tuberías de aguas residuales de Coria no son cancerígenas".

Así, ha recordado que los vecinos afectados presentan síntomas leves, como afecciones en la garganta o en los ojos, algo que "nos preocupa -ha asegurado-, pero no estamos hablando de afecciones graves y eso es algo que hay que resaltar", ha indicado.

El portavoz del Gobierno ha insistido en que el regidor de Coria tiene que asumir su responsabilidad. "Primero vamos a arreglar el problema, pero vamos a cumplir también con la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros encomendada", ha reclamado.