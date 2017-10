La agenda de Rosa López estuvo apretada este martes 24 de octubre: por la mañana visitó la Academia de Operación Triunfo 2017, donde estuvo charlando con los participantes de esta nueva edición, y por la noche visitó el plató de Hora Punta, el programa de Javier Cárdenas en TVE.

En un momento en el que recordó que gracias a haber ganado el programa pudo representar a España en Eurovisión, la conversación tomó tintes más serios. "No recuerdo, ¿había premio en efectivo?", le preguntó Cárdenas.

"Sí, sí, claro. Bueno, es que yo estaba en Babia... Yo vivía en Babia y perdí un cheque que era bastante grande", contestó la cantante para sorpresa de Cárdenas y el colaborador José María Íñigo.

"¿Por qué perdiste un cheque?", quisieron saber. "Yo he ido hablando con los chicos [los actuales participantes en el concurso] y les he dicho que de mi economía no me enteré hasta seis años después. Es como que no estuve pendiente de nada, no sabía nada... y ya está, yo me creía que era como siempre [...] El cheque, pues nada, que se perdió o no sé...", explicó López.

Rosa López, aupada por sus compañeros en la gala final de la primera edición de 'Operación Triunfo'.

"Para empezar, ¿de cuánto era?", inquirió Cárdenas. "Era de 15 millones de pesetas (unos 90.000 euros)", contestó la artista.

"¿Cómo se pierde un cheque de 90.000 euros?", insistió el presentador. "Pues que te dan un cheque enorme y luego pues no sé dónde lo he puesto. Yo pensaba que eso era un cheque de verdad. No sé, ¡no me acuerdo de aquello!", quiso zanjar López.

Sin embargo, Cárdenas e Íñigo intentaron que la cantante se explayara un poco más. "¿Te dieron un cheque y nunca lo cobraste?", pidió Cárdenas que aclarara.

"A ver, ¿tenemos tiempo para hablar? ¿Hay tiempo? Porque te lo explico todo", respondió Rosa López antes de proseguir. "Pues nada, seis años después empecé a preocuparme. Se disfruta la profesión pero en muchos momentos me encontraba pues... no podía salir a la calle y te preguntas: 'Yo soy feliz pero hoy estoy triste, ¿cuál es el beneficio de esto?'. En ese momento llamé a mi padre, me puso al día de todo. Descubrí pues que..."

"¿Quién cobró el dinero?", interrumpió Íñigo. "¿Quién cobró el dinero? A mi padre lo engañaron", fue la única respuesta de la primera ganadora de Operación Triunfo. A partir de ese momento, López se cerró en banda. Cuando volvieron a preguntarle quién lo había cobrado, toda su respuesta fue: "Nadie, porque eso ya es pasado y ahora todo se resume en Kairós [su nuevo disco]".

"¿Alguien se quedó con el dinero?", repreguntó Cárdenas. "Sí, no sé quién. No lo sé. Por eso hoy a los chicos les decía que es muy importante que controlen su dinero desde ya, que sepan quién lo lleva [...] A partir de que estamos ahí ya somos empresarios", sentenció la artista.