Cate Blanchett: "Que nos guste vestir sexy no significa que queramos follar contigo"

Cate Blanchett va al grano. La protagonista de Carol y El curioso caso de Benjamin Button recibió este lunes el premio Icono de Estilo, que otorga la revista InStyle, y lo recogió pronunciando un discurso muy combativo.

En unos galardones en los que la moda tiene un papel protagonista, Blanchett quiso dejar una cosa clara en lo que a estilo femenino se refiere: "Que nos guste vestir sexy no significa que queramos follar contigo". Y argumentó: "Nadie le dice a Steve Bannon [exconsejero de Donald Trump]: 'Oye pareces una bolsa de basura. ¿Quieres que te lance a la calle?' Pero los comentarios que se dicen acerca de lo que las mujeres visten en las alfombras rojas... ya sabéis a qué me refiero".

Cate Blanchett at tonight's #InStyleAwards: "We all like looking sexy, but it doesn't mean we want to f---k you." pic.twitter.com/3FKFjJJVzC