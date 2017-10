Correos diplomáticos revelan la preocupación de Londres por las polémicas decisiones de Trump

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, y el presidente de EEUU, Donald Trump, reunidos en la Casa Blanca el pasado enero.

Una serie de correos diplomáticos divulgados hoy por la cadena pública británica BBC revelan la preocupación del Gobierno del Reino Unido por diversas medidas que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante sus primeros días de mandato.

Las misivas entre personal del Ministerio de Exteriores en Londres y la embajada británica en Washington, que han visto la luz al amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA), muestran el temor a que las órdenes ejecutivas de Trump afecten los intereses del Reino Unido.

El 30 de enero, pocos días después de la toma de posesión por el mandatario republicano, una diplomática del Foreign Office pidió en un correo interno establecer un sistema para prever con antelación las medidas que anunciaría Trump, a fin de que el Gobierno del Reino Unido pudiera preparar una respuesta.

"Muchas de esas órdenes se dictarán, no cabe duda, justo cuando Londres se va a dormir", debido a la diferencia horaria, advirtió la directora para las Américas del Foreign Office, Kara Owen. "Me gustaría que estableciéramos un sistema para evaluar el impacto de las órdenes en los intereses del Reino Unido -si lo hay- y ofrecer consejos rápidos sobre cómo actuar a las personas adecuadas", agrega.

La diplomática británica subraya a sus colegas que "agradecería cualquier predicción sobre órdenes ejecutivas (de Trump) que se anticiparon en la campaña electoral y que podrían afectar" a los "intereses" británicos.

Otra circular interna entre personal de Exteriores bajo el gobierno de la premier Theresa May hace explícito el temor al veto que anunció Trump para los viajes a Estados Unidos de ciudadanos de varios países musulmanes.

"Si esto es cierto, significaría obviamente que miles de personas con doble nacionalidad, con pasaporte británico, tendrían prohibido viajar a Estados Unidos. No es algo demasiado bueno tras la visita de la primera ministra", señala ese texto, fechado el mismo día en el que la jefa de Gobierno británico, Theresa May, visitó la Casa Blanca.