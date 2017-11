Curso rápido de feminismo para Pablo Motos

Las críticas al presentador Pablo Motos por sus comentarios machistas y misóginos en El Hormiguero (Antena 3) se repiten casi cada semana. Todas tienen un argumento en común: la diferencia de trato en las entrevistas a hombres y mujeres es evidente desde que el programa comenzó a emitirse en 2006. Por eso, una petición creada en la plataforma change.org recoge firmas para que Antena 3 le pague un curso de feminismo al presentador. La iniciativa la han apoyado casi 50.000 personas desde que se impulsó hace seis meses.

Varios rostros conocidos como la actriz Charlize Theron o la cantante Shakira han rechazado en varias ocasiones volver al programa. Incluso el cantante Rayden lo criticó en un tuit que fue muy aplaudido en las redes.

Nunca iría a un programa donde cosifican a la mujer de esa manera. https://t.co/CH5g1sNN0f — RAYDEN (@soyRayden) 5 de octubre de 2017

Por eso, y también por la cantidad de mensajes que hay en las redes sociales cada vez que Motos se excede en sus comentarios y gestos, en El HuffPost le damos algunas sugerencias que no sólo le sirven a él, sino a muchos rostros conocidos a los que sigue mucha gente y que también han tenido actitudes o comentarios inapropiados. El Hormiguero es, para más inri, un programa para todos los públicos líder en prime time. Lo que significa que los más pequeños también son testigos de estas discriminaciones y podrían reproducirlas en un futuro.

TEMA 1: NO BESAR A UNA MUJER SIN SU CONSENTIMIENTO

En el programa emitido el 5 de octubre, Motos fue criticado en redes sociales y medios de comunicación por dar un beso en el cuello a la cantante estadounidense Anastacia. ¿Se lo había pedido ella? No. ¿Se atrevería Anastacia a hacer lo mismo? Posiblemente tampoco.

Teniendo en cuenta que Anastacia no mantiene ninguna relación afectiva con Motos (y aunque la mantuviese), quizá habría que tener en cuenta que el consentimiento es el factor fundamental ... ¿Tendría lógica que una persona fuese a cualquier sitio y que el tío que está a su lado le mordiera el cuello?

TEMA 2. VALORAR A UNA MUJER POR SUS MÉRITOS, NO POR SU FÍSICO

En varias entrevistas de Pablo Motos a mujeres se ha terminado hablando del físico de la invitada, aunque este factor no tuviese nada que ver con el motivo de la visita. Da igual que la mujer haya descubierto vida en Marte, Motos le preguntará: "¿Crees que ha sido por la cara bonita que tienes?". Algo así ocurrió con la periodista Mónica Carrillo cuando acudió al programa a promocionar su novela El tiempo. Todo. Locura.

Después de hacer varias consideraciones innecesarias sobre el físico de la presentadora —"Guapa, bonita", "yo veo las noticias sin volumen"—, vino La Pregunta...

- "¿Crees que a los hombres les atraes tú y por eso les gusta leerte?"

Va en serio. Carrillo acude a presentar su libro y Pablo Motos insinúa que los hombres la leen por guapa. Acto seguido le preguntó: "¿Tú llevas bikini o bañador? ¿De qué color es el bikini?". Porque claro, cuando una periodista, presentadora de informativos y escritora va a un programa a promocionar su nuevo libro, lo que más interesa es el color de bikini que lleve o lo guapa que sea. El contenido, la historia, el tiempo que ha tardado en escribirlo, las expectativas que pone en el mismo...Bah, nimiedades.

TEMA 2, PUNTO 2: EN SERIO. MÓNICA NARANJO CANTA. NO ES SÓLO UN CULO BONITO

Mónica Naranjo también fue a presentar su nuevo disco, pero claro... Sólo había una cosa que le interesaba a Pablo Motos. ¿El esfuerzo de Naranjo? ¿Su voz? ¿Las ventas que espera? Qué va... Besarle el culo era lo importante.

TEMA 3. LAS MUJERES NO SON OBJETOS PARA SATISFACER A LOS HOMBRES

En una visita de Imanol Arias al programa, Pablo Motos y él se sometieron a una prueba de pulsaciones. Les ponían delante varios ¿peligros? o les sometían a situaciones impactantes para ver a quién le subía más el ritmo cardiaco. Se les puso delante un tigre, un petardo... Y entonces llegó la bomba: dos mujeres en bikini cuya única función era pasearse delante de ellos para ponerlos a tono. Vamos, la labor típica de las mujeres.

TEMA 4. DEJAR A UN LADO ESTEREOTIPOS Y CLICHÉS

Durante una entrevista con las actrices de la serie de Netflix Las Chicas del Cable, Pablo Motos hizo pleno. La primera pregunta que les hizo a Blanca Suárez, Maggie Civantos, Nadia de Santiago y Ana Fernández fue si sabían bailar reguetón. Un dato muy importante si se tiene en cuenta que las actrices estaban allí para presentar una serie que cuenta la historia de las mujeres trabajadoras y su emancipación a principios del siglo XX.

Después de esto, no dudó en preguntarles con qué actor de Hollywood harían una película en la que hubiese escenas en la cama. Pero esto no fue lo peor, llegaron también los clichés: "Las chicas se dividen entre las que saben perrear y las que no", "la gente dice que las mujeres no pueden ser amigas" o "si hay una habitación y entra una chica muy guapa, ¿qué posibilidades hay de que la critiquen después?".

Pero resulta que las mujeres SÍ pueden ser amigas. Además, muy buenas amigas. También compañeras. Existe un término, "sororidad", que define la hermandad de mujeres, que ellas sepan que todas son iguales y puedan aliarse y compartir sus vidas, huyendo de estereotipos como los que Pablo Motos tiene en la cabeza.

La productora de la serie, Bambú Producciones, defendió después al presentador señalando que las actrices no se habían sentido molestas. Pero los espectadores sí que se sintieron bastante ofendidos y hubo muchas críticas.

TEMA 4.2. QUE NO, QUE NO A TODAS LAS MUJERES LES GUSTA COMPRARSE ZAPATOS

Otro estereotipo tipiquísimo: a las mujeres les gusta comprarse zapatos. Durante la entrevista a la supermodelo Alessandra Ambrosio, Motos soltó la perla. "¿Serías capaz de explicarnos a los hombres por qué a las mujeres os gustan mucho los zapatos?", preguntó, para luego hacer una referencia a su esposa: "¿Es tan divertido probarse todos los zapatos de todas las zapaterías del mundo? Mi mujer se ha probado más zapatos que postres".

Parece mentira que en pleno siglo XXI haya que explicarle al presentador de un programa de máxima audiencia que ni a todas las mujeres les gusta comprar zapatos, ni a todos los hombres les gusta el fútbol. Por ejemplo.

TEMA 5. NO HACER PREGUNTAS PERSONALES QUE NO VIENEN A CUENTO. EN SERIO. BASTA

En una entrevista con Cristina Pedroche, Pablo Motos le sacó el tema estrella: la maternidad. Muchas personas dan por hecho que todas las mujeres desean ser madres. ¿Por qué una presentadora va a hablar de su nuevo programa y el tema de conversación es su vida personal?

Como le respondió Pedroche, no todas las mujeres quieren ser madres ni tienen por qué serlo ​​​​​​. Esta ¿confusión? se repite mucho y se debe a los estereotipos de las familias tradicionales que nos impone la sociedad patriarcal desde que nacemos. Hay mujeres que son felices viviendo solas, dedicándose tiempo a sí mismas y sin seguir el modelo tradicional de familia.

En otra entrevista a la misma presentadora, Pablo Motos fue muy criticado por preguntarle si le preocupaba que se le cayese el pecho. ¿Te imaginas, Pablo, que te hacen una entrevista en la que te preguntan si te preocupa quedarte calvo?

TEMA 6. LA ROPA DE LAS MUJERES NO ES RELEVANTE

En otro de los encuentros, esta vez con la actriz Elsa Pataky, imagen de la marca Women'Secret, Pablo Motos le dijo: "No es una pregunta íntima, es periodística: ¿cuando duermes, la ropa interior es sexy o es cómoda?".

TEMA 7. LAS MUJERES SE RESPETAN, INCLUSO CUANDO NO ESTÁN PRESENTES

En otro programa al que acudieron Imanol Arias y Quim Gutierrez, ni siquiera hizo falta que hubiese mujeres presentes para cosificarlas. En un juego de preguntas, donde el que se identificase con los enunciados leídos por Trancas y Barrancas se convertía en "el más molón", la segunda cuestión fue: "¿En algún momento habéis mirado los pechos de una mujer antes que los ojos?". Y la respuesta...

Por si no quedaba claro que las mujeres son sólo para mirarlas, queda la última pregunta del juego: "¿Alguna vez, en unas escaleras, iba una mujer con falda delante y habéis ralentizado un poco el paso?". La respuesta, por supuesto, no decepciona...

Y risas, claro, que no falten las risas cuando tres personajes públicos admiten cosificar a las mujeres.

Los ejemplos son múltiples y las explicaciones darían para hacer el temario de un máster universitario, pero con este curso express y básico aportamos nuestro granito de arena y, quizá, para futuros programas, Pablo Motos u otros presentadores revisen antes sus actitudes y su lenguaje.

¡FIN DE LA LECCIÓN!