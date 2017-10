El Estado Islámico amenaza el Mundial de Rusia con una imagen de Messi encarcelado y ensangrentado

El Estado Islámico ha amenazado de nuevo al Mundial de Rusia 2018 y en esta ocasión ha elegido una imagen del jugador argentino del FC Barcelona Leo Messi, encarcelado y ensangrentado, para tildar de terroristas a Rusia, un hecho que el club blaugrana ha lamentado aunque lo ha atribuido a lo "icónico" que es su futbolista para el fútbol mundial.

Según SITE Intel Group, quien ha descubierto el mensaje difundido en principio por la organización del entorno del Estado Islámico 'Wafa Foundation', el grupo terrorista vuelve a amenazar a Rusia por vía de insinuaciones de ataques durante el Mundial. La última amenaza tiene a Messi como protagonista, encarcelado y vestido como un recluso además de tener el ojo ensangrentado.

Pro-#ISIS media unit Wafa' Foundation continues to threaten 2018 FIFA #WorldCup, this time using an image of #LionelMessi in a prison outfit pic.twitter.com/isB8RDKYAK