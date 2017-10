El ruego de El Gran Wyoming sobre Cataluña a un desesperanzado Iceta: "Miquel, no te dejes vencer"

El presentador de El Intermedio, El Gran Wyoming, ha hecho un sentido —y cómico— llamamiento al líder del PSC, Miquel Iceta, para que no pierda la esperanza en medio del conflicto catalán: "Qué te pasa. ¿Tú también has perdido la esperanza, Miquel? Tú no puede parar esta lucha. Tú eres la sonrisa en medio del drama, el rayo de sol en medio de la tormenta,la flor que crece en el páramo la última loncha de jamón ibérico en la cesta de Navidad. No, Miquel, no te dejes vencer. Vuelve a ser el joven militante estusiasta que una vez fuiste... o basta con que seas el mismo de hace dos años", ha pedido Wyoming.

El presentador de El Intermedio respondía a las palabras de Iceta en Al Rojo Vivo, donde el líder del PSC mostró su falta de confianza en que el Govern convoque elecciones autonómicas dentro de la legalidad. La escena se desarrolló así:

Antonio García Ferreras: ¿Estamos más cerca de la DUI o de las anticipadas? Iceta. Me aprietas mucho. Con los datos de los que dispongo, el riesgo de la declaración de la independencia es muy alto.

