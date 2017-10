EN DIRECTO: Puigdemont suspende la comparecencia donde iba a anunciar elecciones

Incertidumbre en Cataluña: El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, había propuesto adelantar elecciones durante una reunión con su Govern y su partido. Después, ha suspendido su comparecencia y todo apunta a que acudirá al pleno del Parlament, previsto a las 17 La CUP y ERC han reaccionado en contra mientras algunos medios apuntan a que la fecha elegida para los comicios puede ser el 20 de diciembre. Esquerra ha asegurado que sus consejeros saldrán del Govern si Puigdemont convoca finalmente elecciones. Antes, Puigdemont envió al Senado las alegaciones de la Generalitat contra el 155. En la Cámara alta se especula con la posibilidad de suspender el Pleno de este viernes si finalmente se convocan elecciones.

16:13. Puigdemont a las 17:00 y el Pleno, a las 18:00

Según informa LaSexta, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha informado de que Carles Puigdemont comparecerá a las 17:00 horas y que después se reunirá la Junta de Portavoces para celebrar el Pleno a las 18:00 horas.

16.01 Puigdemont, reunido con el vicepresident Oriol Junqueras y Marta Rovira, portavoz de JxSí

15.54 Pleno en el Parlament y declaración de independencia, según laSexta

Ana Pastor ha informado en La Sexta de que, a esta hora, el plan de la Generalitat es que Puigdemont acuda al pleno previsto esta tarde a las 17 horas en el Parlament y que declare la independencia.

15.50 Bajas en el PDeCAT

Los diputados Albert Batalla y Jordi Cuminal han anunciado que se darán de baja del partido y entregarán sus actas si se concreta la convocatoria de elecciones por parte de Carles Puigdemont.

Respecto la decisió, però no la comparteixo gens. Avui mateix renuncio com a diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat. pic.twitter.com/Zmq06fHmUI — Albert Batalla (@albertbatalla) 26 de octubre de 2017

No comparteixo la decisió d'anar a eleccions. Renuncio a la meva acta de diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat — Jordi Cuminal ❤️🗳 (@jordicuminal) 26 de octubre de 2017

15.42 Uno de los momentos más raros de un raro día:

Los Mossos sacan a Álvaro de Marichalar de la Plaza de Sant Jaume y lo introducen en el Palau de la Generalitat:

DIRECTO | Los Mossos introducen a Álvaro de Marichalar en el Palau de la Generalitat https://t.co/5VNXXdppRn pic.twitter.com/QzpIFUP3HY — EL PAÍS (@el_pais) 26 de octubre de 2017

15.38 La Fiscalía se opone a la salida de prisión de Sánchez y Cuixart

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un escrito oponiéndose a la puesta en libertad de los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

15.32 El Supremo rechaza dejar en suspenso la tramitación del 155

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado este jueves dejar en suspenso la vigencia del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado sábado que puso en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución y mandó al Senado un paquete de medidas para hacer frente al desafío independentista.

Esta medida -con carácter de cautelarísima- había sido solicitada en sendos recursos presentados por la Generalitat de Cataluña y por los miembros de este Gobierno de forma particular cuya finalidad es conseguir la nulidad de las decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy.

15.28 ERC abandonará el Govern si hay elecciones anticipadas

Los consellers de ERC saldrían del Govern si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciara elecciones anticipadas, han explicado fuentes del partido.

La Ejecutiva de ERC se ha reunido este jueves a mediodía de urgencia tras salir de la reunión en la Generalitat convocado por la mañana por Puigdemont, y después de que haya comunicado a sus consellers y a diputados de JxSí que tiene intención de convocar elecciones según han informado varias fuentes soberanistas.

El que dude que salga a la calle y mire a los ojos a la gente. #AraRepública — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 26 de octubre de 2017

La Ejecutiva de ERC ha decidido por unanimidad pedir a Puigdemont que reconsidere la convocatoria de comicios en Catalunya y han asegurado que mantienen la esperanza de que el presidente cambie de opinión, aunque avisan de que, si no lo hace, saldrán del Govern.

15.23 "Puigdemont, traidor"

Pancarta de "Puigdemont traidor" frente al Palau de la Generalitat en Barcelona https://t.co/V6ctCttFZ8 pic.twitter.com/HipaDhvXBB — Europa Press (@europapress) 26 de octubre de 2017

15.17 El Constitucional rechaza tramitar el recurso de amparo de PDeCAT y ERC ante el 155

El Tribunal Constitucional ha inadmitido un recurso de amparo formulado por un grupo de senadores de ERC y del PDeCAT contra la decisión del Gobierno de activar el artículo 155 de la Constitución frente al proceso independentista al entender que en este caso existe una "manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo".

14:35. Puigdemont comparecerá en el Parlament

Lo hará, según LaSexta, antes del inicio del Pleno, previsto para las 17:00 horas.

14:22. Puigdemont suspende la declaración institucional

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha suspendido su declaració institucional prevista para primera hora de la tarde de este jueves en el Palau de la Generalitat.

Lo ha informado la Generalitat en un comunicado sobre las 14:20, unos 10 minutos antes de la hora en que iba a comparecer.

Ya se había retrasado la comparecencia, que en principio iba a ser a las 13:30.

14:14. El 'otro Puigdemont', atento al 'real Puigdemont'

Los actores del programa de humor Polonia, de TV3, atentos a lo que diga el president de la Generalitat. Entre ellos, el 'otro Puigdemont'.

14:03. Esto es lo que verá Puigdemont durante su declaración

13:59. Decenas de personas se concentran ante las sedes de la Generalitat y del PdeCat

Este es el ambiente frente al palacio de la Generalitat a pocos minutos de la declaración de Puigdemont https://t.co/5VNXXdppRn pic.twitter.com/5k5RK3awUu — EL PAÍS (@el_pais) 26 de octubre de 2017

Delante de la sede del PDECat, Mossos despliegan las furgonetas y los concentrados, un centenar, cortan la calle pic.twitter.com/mnTCVenkuw — Josep Catà (@jcatafiguls) 26 de octubre de 2017

13:53. Se retrasa la comparecencia de Puigdemont a las 14:30

El president de la Generalitat comparecerá a las 14:30 horas y no a las 13:30 horas, como estaba previsto.

13:46. Según LaSexta, el Gobierno suaviza el 155

Cristina Pardo asegura que el Gobierno aplicará el 155 pero quitando la intervención del Parlament.

Importante lo que está contando ahora @cristina_pardo Si hay elecciones no se aplicará la parte del Parlament del 155 #ReuniónGovernARV — Helena Resano (@helenaresano) October 26, 2017

13:31. Dos diputados de Junts pel Sí renuncian a su acta tras la decisión de Puigdemont

Respecto la decisió, però no la comparteixo gens. Avui mateix renuncio com a diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat. pic.twitter.com/Zmq06fHmUI — Albert Batalla (@albertbatalla) 26 de octubre de 2017

No comparteixo la decisió d'anar a eleccions. Renuncio a la meva acta de diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat — Jordi Cuminal ❤️🗳 (@jordicuminal) 26 de octubre de 2017

13:27. Estudiantes gritan "Puigdemont, traidor" frente a la Generalitat

Gritos de "Puigdemont traidor" por estudiantes delante de la Generalitat. "Con Convergencia no habrá independencia", dicen. pic.twitter.com/jVVQxJUJrH — Guillem Andrés (@Guillem_Andres) 26 de octubre de 2017

13:20. El PSC dice que el 155 "pierde sentido" si hay elecciones

Salvador Illa, secretario de Organización del PSC, esperanzado tras conocer el anuncio de elecciones. Sobre el 155, insiste en que "pierde sentido" si se confirma la convocatoria de comicios.

13.08. Urkullu medió para que Puigdemont planteara una convocatoria de elecciones autonómicas como posible solución al 155

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha actuado como mediador para que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, planteara una convocatoria de elecciones autonómicas en Catalunya que evitara la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de este proceso, el presidente vasco ha mantenido conversaciones con este objetivo en los últimos días y hasta el mismo miércoles.

13.01. El PSOE quiere introducir en las medidas del 155 un freno si Puigdemont convoca autonómicas

El PSOE quiere introducir en la tramitación en el Senado de las medidas para intervenir la autonomía catalana al amparo del artículo 155 de la Constitución un freno explícito a todas las actuaciones previstas por el Gobierno si, antes de su entrada en vigor, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoca elecciones autonómicas en el marco de la ley, han informado fuentes socialistas a Europa Press.

Así lo contempla el Grupo Socialista en la Cámara Alta, que participa en la ponencia reunida desde las 12.00 de este jueves para estudiar la incorporación de aportaciones de los grupos al decreto del Consejo de Ministros que incluye las medidas que se aplicarán en Cataluña al amparo del 155.

12.58 Arran -los jóvenes de la CUP- llama traidor a Puigdemont y empieza a convocar movilizaciones

🔴 El mandat continua sent clar i el podem defensar als carrers. No ens hem cansat de repetir-ho: ELS CARRERS SERAN SEMPRE NOSTRES! ✊ — Arran #RepúblicaARA (@Arran_jovent) 26 de octubre de 2017

12.52. Y duro también el jefe de prensa de la Assemblea

Frau. Fraude. Fraud. — Adrià Alsina Leal (@AdriaAlsina) 26 de octubre de 2017

12.49. Ciudadanos aboga por que el Senado apruebe el 155 independientemente de lo que haga Puigdemont

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha defendido este jueves que el Senado apruebe el artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno asumir competencias en Cataluña, independientemente de lo que haga el presidente de la Generalitat, ya que los demócratas "no pueden estar" a la espera de si el presidente autonómico declara la independencia o convoca elecciones.

En declaraciones a RNE, ha insistido en que el Senado siga "con su misión", aunque Puigdemont asuma la legalidad constitucional del Estado y convoque unas elecciones dentro de la legalidad española que, a su juicio, "es la única existente". "No nos podemos fiar de Puigdemont, el Gobierno ha cometido el error de fiarse de ellos en demasiadas ocasiones", ha explicado.

12.47 ERC sale de la reunión en la Generalitat y reúne de urgencia a su Ejecutiva

ERC ha salido de la reunión convocada este jueves por la mañana por el presidente Carles Puigdemont en el Palau de la Generalitat y ha convocado una reunión de urgencia de su Ejecutiva. Lo han hecho después de que Puigdemont haya comunicado a sus consellers y a los diputados de JxSí -en la que se integran ERC y el PDeCAT- que quiere convocar elecciones en Cataluña. La secretaria general del partido, Marta Rovira; el portavoz, Sergi Sabrià, y varios diputados han salido del Palau cabizbajos y han destacado que valorarán la situación en la reunión convocada de urgencia en la sede del partido.

12.43 Gabriel Rufián, demoledor

155 monedas de plata. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 26 de octubre de 2017

12.37. "Todo se ha acabado"

El diario Ara, de tendencia independentista, ha publicado un tuit en el que, citando a Junts pel Sí, dice que los partidarios de la DUI lo dan todo por acabado tras la última reunión con el president. El encuentro ha acabado, según su relato, con una intensa división y alguna lágrima. Según sus datos, ANC y la CUP hablarán en cuanto acabe la comparecencia de Puigdemont.

"S'ha acabat tot", expliquen fonts de Junts pel Sí a la sortida del Palau de la Generalitat. https://t.co/EG0Z5hXxxC — Diari ARA (@diariARA) 26 de octubre de 2017

12.35 Puigdemont comparece a las 13.30 horas

Puigdemont hará una declaración institucional a las 13.30 horas. El presidente de la Generalitat ha propuesto a sus consellers y a los diputados de JxSí convocar elecciones en Cataluña, según ha explicado el diputado de JxSí Eduardo Reyes, por ahora la única fuente de esta información.

12.28 ¿Elecciones el 20 de diciembre?

La Vanguardia sostiene que se baraja el 20 de diciembre como fecha para unas elecciones catalanas. Sería una cita extraña, un miércoles, pero los retrasos de estos días -referéndum, declaración o no declaración de la DUI, plazos de Moncloa, plenos...- no hacen posible cumplir con la tradición de convocar en domingo.

#ÚLTIMAHORA La convocatoria electoral es inminente en Catalunya y se baraja el 20 de diciembre https://t.co/DhMdSRm9Ad pic.twitter.com/D5BN7p3b6p — La Vanguardia (@LaVanguardia) 26 de octubre de 2017

12.19 Puigdemont propone ahora convocar elecciones si Rajoy no aplica el 155: lo confirma Junts pel Sí

El presidente de la Generalitat ha dado un giro en sus planes y está dispuesto a convocar elecciones al Parlament si el Gobierno de Mariano Rajoy renuncia a aplicar el artículo 155 de la Constitución, lo que alejaría la posibilidad de una declaración de independencia.

Así lo han confirmado fuentes de Junts pel Sí (JxSí), cuyos diputados han sido convocados esta mañana por Puigdemont para analizar los escenarios que se abren, antes de que esta tarde arranque el pleno específico del Parlament para responder al 155.

Eduardo Reyes, diputado de esta formación, en declaraciones a los medios al salir de la reunión en la Generalitat, ha destacado que la propuesta de presidente sería una decepción, ya que la mayoría de diputados de JxSí apuesta por declarar la independencia, según él.

12.07 ¿Por qué ha llegado el burofax del Govern fuera de plazo? Se atascó el papel

11.59 Los Mossos dicen que destruían información "sensible" pero nada del 1-O

Así lo ha explicado el portavoz del PDeCAT en la Cámara Alta, Josep Lluis Cleríes : "Ha habido un tema técnico en el burofax. Me han dicho que se ha quedado atascado el papel en medio", informa Efe.

Los Mossos han acudido a la incineradora de Sant Adriá con el objetivo de quemar unos documentos con "información sensible", según fuentes citadas por EFE, en un trámite que la policía catalana califica de habitual y ordinario, aunque se han encontrado con una veintena de agentes de la Policía Nacional que, pasadas las once de la mañana, están intentando impedir que los destruyan.

Fuentes de los Mossos han detallado que los informes no están vinculados al referéndum del 1-O y que es una práctica habitual que se acuda a incineradoras a quemarlos o que se utilicen trituradoras para destruirlos.

11.56. Reunión del Govern: entre la DUI y sus "enormes perjuicios" y unas elecciones

Si bien la mayoría de diputados de JxSí anima a Puigdemont a declarar formalmente la independencia, algunas personas de su entorno más próximo le advierten de los 'enormes' perjuicios que podría conllevar, teniendo en cuenta la intervención del autogobierno catalán derivada de la futura aplicación del artículo 155 de la Constitución y las posibles consecuencias penales.

En este sentido, la convocatoria de unas elecciones sigue sobre la mesa de la reunión como vía para evitar los efectos de una acción unilateral, indica a esta hora la prensa local catalana.

11.50. La CUP quería estar en la reunión

La CUP ha mostrado su disgusto por no estar invitada a las reuniones decisivas que está manteniendo Puigdemont en estos momentos. "Si el Govern convoca elecciones, dejará de obedecer al pueblo de Cataluña", ha advertido Carles Riera, diputado de la CUP.

11.44 La Policía intenta impedir que los Mossos quemen documentos en una incineradora

Una decena de efectivos de la Policía Nacional están tratando de impedir que los Mossos d'Esquadra destruyan documentos en una incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), según han informado a Efe fuentes policiales.

@324cat Ara a la Tersa a St. Adrià de Besòs. Diverses dotacions policia nacional pic.twitter.com/ERLVJ9rNIH — dagametro (@Dagametro) 26 de octubre de 2017

11.39 La Generalitat Valenciana no apoyará la aplicación del 155 si hay elecciones

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado hoy que su gobierno no se alineará a favor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña si el presidente catalán, Carles Puigdemont, convoca elecciones "dentro de la ley". Puig ha respondido en el pleno de Les Corts Valencianes a preguntas de los portavoces de Compromís, Fran Ferri, y Podemos, Antonio Estañ, sobre "los reiterados incumplimientos de la Constitución por parte del Gobierno central" y sobre si está a favor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Puig ha afirmado que no le gusta la suspensión de la autonomía, pero tampoco "la suspensión de garantías estatutarias y constitucionales que ha producido la Generalitat de Cataluña", pues eso "no es ir por el camino de la convivencia". "Es un camino errático que no lleva a ninguna solución para los ciudadanos", ha afirmado, y ha considerado que ha llegado "el momento de verdad de levantar el pistón todos" para intentar buscar soluciones, y para ello, ha apelado al espíritu y voluntad de diálogo de la Transición y ha pedido "pasar del frentismo". El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, durante la inauguración de la exposición "Un mundo sin cadenas. UGT en la Valencia Republicana", el pasado día 24.

11.32 Tres minutos tarde... pero vale

11.29. Gana fuerza la opción de las elecciones catalanas

El burofax remitido por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , ha llegado al Senado a las 10.03 minutos, es decir, tres minutos fuera del plazo dado para presentar alegaciones al artículo 155. No obstante, el Senado ha decidido dar por buena su recepción. Informa El Mundo

Según el diario Ara y la emisora RAC 1, la opción de convocar elecciones gana fuerza en la reunión que mantiene Puigdemont con sus consejeros en el Palau. La Vanguardia, por su parte, titula: "El escenario de elecciones vuelve a la mesa de Puigdemont".

11.22. Según La Sexta, la Generalitat propone a La Moncloa un acuerdo: convocar elecciones a cambio de parar el artículo 155

Tras la reunión del Govern, se ha trasladado al Gobierno la propuesta de no declarar la independencia y convocar elecciones autonómicas en Cataluña a cambio de no aplicar el 155, poner en libertad a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y optar a una mediación internacional. Sin embargo, Moncloa insiste: no cambia de postura y usará el artículo. Es lo que informa en estos momentos La Sexta.

La Generalitat propone a Moncloa un acuerdo: convocar elecciones a cambio de parar el artículo 155 #ReuniónGovernARV https://t.co/8BtkaLME0Y pic.twitter.com/MRURSWNIl4 — laSexta Noticias (@sextaNoticias) 26 de octubre de 2017

11.18. Puigdemont acusa al Gobierno de sobrepasar los límites del 155 "sin justificación"

La Generalitat ha acusado al Gobierno de haber "sobrepasado ampliamente" y "sin justificación" los límites de las medidas que permite el artículo 155 de la Constitución, porque van más allá de buscar el cese de las actuaciones del Govern relacionadas con el proceso independentista. Así consta en las alegaciones a la aplicación del 155 que ha remitido al Senado.

A juicio del Ejecutivo catalán, las decisiones que recoge el acuerdo del Gobierno para aplicar el 155 que va a debatir el Senado, "despojan prácticamente a las instituciones de la Generalitat de sus principales atribuciones". Cita por ejemplo, entre otras, el hecho de que el presidente del Gobierno vaya a asumir la potestad de disolver el Parlamento y convocar elecciones en Cataluña, así como cesar al presidente de la Generalitat, limitar las potestades del Parlament y que el Estado se haga cargo de 'la dirección política de la administración de la Generalitat en su conjunto.

11.10. El Santander advierte del deterioro económico si la crisis catalana persiste

El Banco Santander ha advertido hoy del deterioro para el conjunto de la economía española si la crisis catalana persiste, ya que "cuanto más tiempo pase en resolverse la situación, más afectará a la actividad". Así se ha expresado el consejero delegado del banco, José Antonio Álvarez, en una conferencia con analistas, en la que ha reconocido que la tensión se deja notar en el negocio bancario y ha dado entender que se reflejará en el cierre de este ejercicio, informa EFE.

En su opinión es "pronto" para dar una estimación del impacto que la deriva independentista de Cataluña puede tener en la economía española, pero ha recordado que el Gobierno ya ha rebajado tres décimas, hasta el 2,3 %, su previsión de crecimiento para 2018. El número dos del Santander ha añadido que hay "analistas independientes" que han pronosticado un impacto mayor en las perspectivas económicas, y sin dar mayor credibilidad a éstas frente a las del Ejecutivo, sí ha advertido de que cuanto más tiempo pase, peor será, no sólo para Cataluña sino para toda España.

11.03 Los hackers atacan la web de El País

Un grupo de piratas informáticos ha dirigido una serie coordinada de ataques de denegación de servicio contra la plataforma digital del diario El País, que ha impedido acceder a sus noticias durante dos horas de forma intermitente, entre la 1.30 y las 4.00 de la madrugada, según ha informado el propio diario. "Los técnicos de El País han repelido los diversos ataques que se han producido de una forma masiva y coordinada desde diversos puntos del mundo", añaden.

Ya la semana pasada el colectivo Anonymous amenazó con una campaña en defensa de la independencia de Cataluña y contra el entorno digital de diversas instituciones españolas, entre las que ya se han visto afectadas el Tribunal Constitucional, la Casa Real y el Gobierno.

10.59. Continúa la huelga de estudiantes en la UAB convocada por Universitats per la República contra la aplicación del artículo 155

8:30h de la mañana en la UAB. Seguridad del campus protegiendo a los alumnos que queremos hacer clase de los "pacíficos" piquetes. RT! pic.twitter.com/NM3R9Nf1KW — Gorka Samaniego (@GorkaSamaniego) 26 de octubre de 2017

10.55. Puigdemont propone un emisario

En el documento enviado por la Generalitat al Senado se indica que Puigdemont designa al delegado del Gobierno de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell, como su representante en la comisión del Senado. De no ser aceptada esta propuesta, el president catalán propone a los senadores Josep Lluís Cleries y Miquel Angel Estradé.

10.52. Chaves afirma que "no hay más salida democrática" que aplicar el 155 y elecciones "en las mejores condiciones"

El expresidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, Manuel Chaves, ha considerado que, ante el desafío independentista en Cataluña, "no hay más salida democrática" que aplicar el artículo 155 de la Constitución y ha confiado en la celebración de unas elecciones "en las mejores condiciones".

Así se ha pronunciado Chaves en un artículo que hoy publican diarios del Grupo Joly, donde recuerda que la Constitución española abrió la etapa de estabilidad y convivencia democrática más larga de nuestra historia, convirtiendo a España en uno de los países más descentralizados del mundo a través de gobiernos autonómicos dotados de competencias y recursos similares a los existentes en los estados federales.

Tribuna de Manuel Chaves: El 155, un artículo excepcional https://t.co/EyEe1lCZ7a — Diario de Sevilla (@diariosevilla) 26 de octubre de 2017

10.48. El Gobierno tiene "esperanzas nulas" en Puigdemont y aplicará "de inmediato" las medidas del 155, según De la Serna

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene "esperanzas nulas" en que el presidente catalán, Carles Puigdemont, rectifique en sus pasos hacia la independencia y ha asegurado que el Ejecutivo, una vez reciba el autorización del Senado, aplicará de manera "inmediata" las medidas que se llevarán a cabo en Cataluña en virtud del artículo 155 de la Constitución española.

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este jueves no tener constancia de que haya ninguna actuación policial que pueda llevar consigo la detención de ningún miembro del Gobierno de la Generalitat, en caso de que el presidente de este gobierno autonómico declarase la independencia.

10.42. Sánchez: "La izquierda debe estar en defensa de la Constitución y el Estatuto. El único partido de izquierdas que lo ha entendido es el PSOE"

Pedro Sánchez interviene en el Foro Económico de El Norte de Castilla y está explicando en este momento el papel de su partido en el debate sobre Cataluña. Reconoce que posiblemente esta sea la crisis más grave de la democracia en 40 años pero destaca la defensa de la convivencia, algo "prepolítico", que están llevando a cabo los grandes partidos.

#EnDirecto | Sánchez: "La izquierda debe estar en defensa de la Constitución y el Estatuto. El único partido de izquierdas que lo ha entendido es el PSOE" https://t.co/Lx2Bgbkls3 pic.twitter.com/bcXJwXsDTH — Europa Press (@europapress) 26 de octubre de 2017

10.35. El Senado recibe las alegaciones del president Puigdemont

El Senado ha recibido por burofax alegaciones de La Generalitat de Cataluña contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución, según han informado fuentes de la Cámara Alta a Europa Press , a pesar de que pasadas las diez de la mañana habían asegurado que no había entrado ningún documento, cuando concluía el plazo que se dio a la institución autonómica.

Las mismas fuentes aseguran que la documentación ha entrado en tiempo. Será ahora estudiada, a partir de las doce, por la ponencia de la comisión creada para debatir el asunto.

10.26. Intelectuales andaluces piden diálogo para un referéndum con garantías en Cataluña

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha mostrado a través de su cuenta de Twitter su apoyo al manifiesto Andalucía por el diálogo, impulsado por un centenar de intelectuales y artistas. "Ya son más de mil los firmantes que en 24 horas se han sumado al manifiesto que reclama desde Andalucía una solución al conflicto catalán desde el diálogo, con un referéndum pactado y rechazando la aplicación del 155", explican sus impulsores.

Entre los firmantes de la iniciativa, que se ofrecen si es necesario como mediadores, se encuentran los escritores José Manuel Caballero Bonald o Luis García Montero, ambos designados por la Junta de Andalucía Hijos Predilectos de la comunidad autónoma, los actores Juan Diego y Antonio de la Torre, el director de teatro Salvador Távora, los directores de cine Alberto Rodríguez, Santiago Amodeo y Benito Zambrano, o el exjuez Baltasar Garzón y el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo.

10.22. ¿Primeras declaraciones de independencia?

Según informa el diario El Confidencial, una decena de ayuntamientos catalanes comenzaron ayer a declarar simbólicamente la independencia de Cataluña y a proclamar la república apoyados por los comités de defensa del referéndum (CDR) y por la Asamblea Pagesa. Al parecer, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM) vienen distribuyendo desde el lunes entre sus asociados una moción "para parar la suspensión de la autonomía de Cataluña" que cada alcalde deberá llevar a pleno y aprobar.

10:05. Una república separatista prorrusa abre 'embajada' en Cataluña

Osetia del Sur, una región emplazada en territorio de Georgia, ha abierto en Cataluña una embajada para "mejorar los lazos bilaterales, sobre todo en el ámbito cultural y humanitario", según El Mundo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Osetia del Sur, Dmitry Medoyev.

Tras un breve conflicto bélico con Georgia, Osentia declaró la independencia en 2008. Rusia fue el primero en reconocerla, pero sólo la secundaron Nauru, Nicaragua y Venezuela. NI EEUU, ni la ONU, ni la UE reconocen a este territorio como independiente.

A pesar de ello, la mayoría de sus ciudadanos llevan pasaporte ruso y utilizan el rublo como moneda.

09:58. La crisis catalana tiene los mismos efectos económicos que la de 2008

Varios diarios se hacen eco del enorme impacto económico que está teniendo el desafío independentista. El Confidencial asegura que "pone en peligro el superávit de 17.548 millones que tiene el resto de España". En parte por la fuga de empresas y en parte por la falta de actividad.

Y es que los comercios en barrios obreros de Cataluña han notado que venden un 30% menos que antes del procès, un efecto similar al que tuvo la crisis económica, según El Mundo.

Una república catalana independiente sufriría aún más económicamente: Empleo cifra en 6.704 millones el déficit de pensiones y prestaciones en una Cataluña independiente, según El País.

09:40. La persona que coordinará el 155 será catalana y de perfil técnico

Según El País, la persona que liderará la comisión para aplicar el artículo 155 será "previsiblemente catalana" y "con un perfil más técnico que político".

09:15. La 'Cataluña francesa' se organiza en solidaridad con "los catalanes del Sur"

Cerca de 150 personas asistieron el miércoles por la noche en Perpiñán (Francia) a la primera reunión de un "comité de solidaridad catalana". El departamento francés donde se encuentra, en los Pirineos Orientales, fue parte de Cataluña durante mucho tiempo, pero en el siglo XVII pasó a Francia.

Personas de todas las edades respondieron al llamado para organizar la solidaridad con "los catalanes del Sur". Creen que "se violaron derechos fundamentales" contra los independentistas. "Debemos ser solidarios, somos un mismo pueblo", señala una de las asistentes a AFP, Laura, de 28 años.

Personas sostienen banderas catalanas y gritan consignas durante una manifestación frente al consulado español en Perpiñán (Francia).

Entre sus iniciativas, además de informar a la población, diputados, y medios, culpables de "ignorar totalmente a Cataluña", está la apertura de una cuenta bancaria de la "resistencia" para "ayudar a los prisioneros políticos y a sus familias", en referencia a los Jordis.

También se habla de abrir una cuenta para "recaudar fondos y acoger asociaciones que tengan sus cuentas bloqueadas en el Sur, para que puedan seguir funcionando", explica Pierre Manzanares, miembro de Òmnium Cultural, una asociación cultural francesa distinta del movimiento español homónimo.

Varios participantes dieron un cheque de adhesión al colectivo, de 30 euros; pero no se ha hablado aún formalmente de acoger a "refugiados que huyan de España".

08:55. Manifiesto contra el independentismo

Miles de profesionales, políticos y activistas de izquierdas han publicado en El Periódico de Cataluña el manifiesto "Retirar la declaración unilateral de independencia. Convocar elecciones".

En el texto exponen tres exigencias:

"La retirada de todos los actos, leyes y declaraciones que puedan conducir a una DUI, que la mayoría rechaza", porque "solo así podrá conseguirse una solución basada en un amplio consenso, en el diálogo y el entendimiento". "La celebración de elecciones en Cataluña" en un tiempo prudencial y en la forma adecuada, "con plenas garantías democráticas con la participación de común acuerdo de todas las opciones y sensibilidades políticas". "Una legislatura de reflexión sosegada, de debate e intercambio, en la que todas las alternativas se expongan y se conozcan en igualdad de condiciones".

El texto cuenta con el respaldo de escritores como Juan Marsé, Luis Goytisolo y Javier Marías, el miembro de la RAE, Francisco Rico, la Creu de Sant Jordi, Antonina Rodrigo, la directora Isabel Coixet, el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, el dibujante Nazario o el director José Luis Guerín.

También se encuentra figuras como el Premio Nacional de Poesía Antonio Hernández, los escritores Juan José Millás, Javier Reverte y Fernando Schwartz, el músico Miguel Ríos, el periodista Miguel Ángel Aguilar, el economista Juan Torres y el excoordinador federal de IU, Cayo Lara, entre otros.

08:45. Manifestación estudiantil

La plataforma Universitats per la República y sindicatos de estudiantes han convocado para este jueves una huelga estudiantil en universidades y Secundaria contra la aplicación del artículo 155, en defensa de las instituciones catalanes y la puesta en libertad de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

La plataforma Universitats per la República también ha señalado que la protesta es para reclamar la aplicación de los resultados del referéndum del 1 de octubre.

Estudiantes y trabajadores de la Universidad de Barcelona cortan la avenida Diagonal el 17 de octubre.

La huelga tendrá su punto álgido en una manifestación que partirá de la plaza Universitat de Barcelona a mediodía, así como las que se celebrarán ante el rectorado de la UdG en Girona, la biblioteca Campus de Cappont de Lleida y el Campus Catalunya de Tarragona.

08:20. Cursillos para entrenar a los estudiantes en la "resistencia pacífica"

Formació nocturna en resistència pacífica i noviolenta amb els estudiants de la UPF. Demà tenen vaga general. Tot el suport! #EnPeuDePau pic.twitter.com/NvSl9zLcyp — En peu de pau! (@enpeudepau) 25 de octubre de 2017

Formación nocturna en resistencia pacífica y no violenta con los estudiantes de la UPF. Mañana tienen huelga general. ¡Todo el apoyo! #EnPieDePaz

07:55. Sin acuerdo en el Govern ante el 155

La cumbre convocada la noche del miércoles por Carles Puigdemont en el Palau de la Generalitat para abordar la respuesta a la aplicación del artículo 155 terminó tras siete horas de discusión sin que se haya llegado a un acuerdo, según El País, que añade que nadie ha querido hacer declaraciones a la prensa.

La cita, que ha congregado a los miembros del Govern, dirigentes del PDeCAT y ERC y representantes de entidades soberanistas, comenzó pasadas las 19.00 horas y ha finalizado alrededor de las dos de la madrugada, si bien los contactos para acabar de fijar la estrategia continuarán este jueves.

La cumbre ha tenido lugar un día antes de que arranque el pleno específico del Parlament para responder al 155, aunque es el viernes cuando está previsto que se voten las propuestas.

Previamente, JxSí ha mantenido esta tarde en el Parlament una reunión de más de dos horas que ha servido para que los 61 diputados que conforman el grupo mayoritario de la cámara hayan adoptado una postura "clara" y "unitaria" en favor de aprobar una declaración de independencia.

Ante la aplicación del artículo 155, JxSí ha acordado adoptar una posición de "resistencia" y de "defensa del mandato recibido de los ciudadanos en el referéndum del 1 de octubre", consistente en "hacer efectiva la declaración de independencia", sin contemplar la convocatoria de elecciones que pide el Gobierno.