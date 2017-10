La polémica cadena de restaurantes Hooters se prepara para abrir en Castelldefels

La cadena de comida americana Hooters vuelve a intentar instalarse en el Bajo Llobregat, en Cataluña. En un primer momento se anunció su llegada a Viladecans, pero finalmente aquel intento no fructificó por las críticas al negocio, calificado de machista por sus camareras despampanantes y escasas de ropa, con poses llamativas, como un reclamo. Ahora, la firma ha anunciado que dentro de tres semanas abrirá un restaurante en otra ciudad de la comarca: Castelldefels.

Hooters España ha hecho público el anuncio a través de su cuenta oficial de Facebook. Además, en su página web ya figura la dirección del local que está a punto de estrenarse.

El modelo de negocio de esta empresa ha causado polémica en Estados Unidos. Apodado como breastaurant (o sea, tetaurante), las camareras llevan ropas que las cosifica de forma clara: tops y shorts mínimos para cargar con bandejas de cerveza y alitas.

Por ejemplo, esta es la imagen que lucirán las trabajadoras de cara a la fiesta de Halloween.

Ready for the best news you've heard all week? Halloween Dress Up Days start tomorrow! 👻🎃 pic.twitter.com/sp7b6q4SzS