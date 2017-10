Raphael estalla sobre Cataluña: "A mí que no me quiten ahora lo que es mío"

El cantante Raphael se ha pronunciado, en una entrevista en el diario El Mundo, sobre el conflicto catalán. El mítico artista ha reconocido que se siente "muy triste", y que "tienen que sentarse a hablar y solucionar este absurdo": "Me duele. ¡Que se sienten a hablar de una puñetera vez y arreglen esto! Pero no los secretarios de los secretarios de los ayudantes, sino los dos líderes!", ha afirmado.

Raphael, quien ha calificado de "auténtica barbaridad" que se compare la actual democracia con la dictadura franquista, ha reconocido también que no entendería una España sin Cataluña.

"Yo la he conocido así. Y a mí que no me quiten ahora lo que es mío", ha argumentado el cantante, quien se ha preguntado "¿Cómo que Cataluña se va? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso?".

"Es como si me dicen que Sevilla se va, pero ¡cómo se va a ir Sevilla! No puede ser. Que no, que lo que no puede ser no puede ser", ha sentenciado.

